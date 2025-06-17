Папа проведе період літнього відпочинку в Кастель-Ґандольфо

Префектура Папського дому поширила повідомлення про те, що протягом липня будуть скасовані загальні аудієнції, а молитва «Ангел Господній» проводитиметься на площі перед Апостольським палацом в Кастель-Ґандольфо.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Префектура Папського дому повідомляє про те, що в неділю, 6 липня 2025 р., після молитви «Ангел Господній», Папа Лев XIV переїде на період відпочинку до літньої резиденції в Кастель-Ґандольфо.

У неділю, 13 липня, Святіший Отець відслужить Святу Месу на папській парафії святого Томи з Вілланова в Кастель-Ґандольфо, а опівдні очолить проказування молитви «Ангел Господній» на площі Свободи перед Апостольським палацом. В неділю, 20 липня, він відслужить Святу Месу в катедральному соборі в Албано, після якої повернеться до Кастель-Ґандольфо, щоб на площі Свободи провести молитву «Ангел Господній». Пополудні того ж дня він переїде до Ватикану.

У липні скасовані середові загальні аудієнції, які відновляться в середу, 30 липня.

У серпні Папа знову на деякий час повернеться до Кастель-Ґандольфо, де 15 серпня, в урочистість Внебовзяття Пречистої Діви Марії, на папській парафії відслужить Святу Месу, а опівдні на площі Свободи проведе молитву «Ангел Господній». Також і в неділю, 17 серпня, на площі перед Апостольським палацом в Кастель-Ґандольфо відбудеться проказування молитви «Ангел Господній», після чого Лев XIV повернеться до Ватикану.