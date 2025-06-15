Папське послання на День життя в Церквах Англії та Уельсу, Шотландії та Ірландії
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Щороку у третю неділю червня Єпископська конференція Англії та Уельсу, Єпископська конференція Шотландії та Ірландська єпископська конференція відзначають День життя. Це день у церковному календарі, присвячений підвищенню обізнаності про значення і цінність людського життя на кожному етапі і в будь-яких умовах. Цього року він припадає на 15 червня, а його тема: «Надія не розчаровує – пошук сенсу в стражданні».
Свої побажання учасникам заходів через кардинала Пʼєтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, надіслав Папа Лев XIV. У телеграмі на імʼя архиєпископа Джона Шеррінгтона, який у єпископаті Англії та Уельсу очолює комісію захисту життя, стверджується, що Святіший Отець переказує запевнення у своїй духовній близькості до всіх учасників.
Цитуючи Послання Папи Франциска на XXXIII Всесвітній день хворих, у зверненні підкреслюється, що запропонована тема є дуже слушною в цьому Святому Році, присвяченому богословській чесноті надії, бо «привертає увагу людей до того, як таємниця страждання, настільки поширена в людському житті, може бути перетворена благодаттю на досвід присутності Господа, бо Бог завжди близький до тих, хто страждає, і веде нас до розуміння глибшого сенсу життя в любові та близькості».
У телеграмі зазначається, що Папа молиться за те, щоб завдяки спільному свідченню «про дану Богом гідність кожної без винятку людини» та завдяки «лагідному, подібному до Христового, супроводженню тяжкохворих», всі в суспільстві «були заохочені захищати, а не підривати цивілізацію, засновану на справжній любові та щирому співчутті». Святий Отець ввіряє їхні зусилля заступництву Матері Божої Доброї Поради, а всім, хто підтримує День життя, «від щирого серця уділяє своє Апостольське благословення як запоруку сили, радості та миру у воскреслому Господі».