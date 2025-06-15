Папське послання на День життя в Церквах Англії та Уельсу, Шотландії та Ірландії

У телеграмі, яку Державний Секретар Святого Престолу надіслав від імені Папи Лева XIV учасникам Дня життя, відзначення якого організовують католики Британських островів та Ірландії, знаходимо побажання, щоб свідчення про невід’ємну гідність кожного життя ставало заохоченням розвивати цивілізацію любові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Щороку у третю неділю червня Єпископська конференція Англії та Уельсу, Єпископська конференція Шотландії та Ірландська єпископська конференція відзначають День життя. Це день у церковному календарі, присвячений підвищенню обізнаності про значення і цінність людського життя на кожному етапі і в будь-яких умовах. Цього року він припадає на 15 червня, а його тема: «Надія не розчаровує – пошук сенсу в стражданні».

Свої побажання учасникам заходів через кардинала Пʼєтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, надіслав Папа Лев XIV. У телеграмі на імʼя архиєпископа Джона Шеррінгтона, який у єпископаті Англії та Уельсу очолює комісію захисту життя, стверджується, що Святіший Отець переказує запевнення у своїй духовній близькості до всіх учасників.

Цитуючи Послання Папи Франциска на XXXIII Всесвітній день хворих, у зверненні підкреслюється, що запропонована тема є дуже слушною в цьому Святому Році, присвяченому богословській чесноті надії, бо «привертає увагу людей до того, як таємниця страждання, настільки поширена в людському житті, може бути перетворена благодаттю на досвід присутності Господа, бо Бог завжди близький до тих, хто страждає, і веде нас до розуміння глибшого сенсу життя в любові та близькості».

У телеграмі зазначається, що Папа молиться за те, щоб завдяки спільному свідченню «про дану Богом гідність кожної без винятку людини» та завдяки «лагідному, подібному до Христового, супроводженню тяжкохворих», всі в суспільстві «були заохочені захищати, а не підривати цивілізацію, засновану на справжній любові та щирому співчутті». Святий Отець ввіряє їхні зусилля заступництву Матері Божої Доброї Поради, а всім, хто підтримує День життя, «від щирого серця уділяє своє Апостольське благословення як запоруку сили, радості та миру у воскреслому Господі».