Папа нунціям: дякую за участь у моєму служінні свідчити любов Церкви

Промовляючи до Апостольських нунціїв, які зібралися у Ватикані на свою періодичну зустріч, Папа Лев XIV поділився деякими думками про завдання Наступника святого Петра, у виконанні яких саме папські представники дають незамінну допомогу, свідчачи про зобов’язання Церкви в різних країнах світу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Ви уособлюєте образ Католицької Церкви, бо не існує жодної країни світу, яка має такий вселенський дипломатичний корпус як наш», – сказав Папа Лев XIV, приймаючи у вівторок, 10 червня 2025 р., папських дипломатичних представників, які прибули до Ватикану на свою зустріч, яка відбувається кожні три роки та збіглася з проведенням Ювілею Святого Престолу.

Послання і модель

Промовляючи до нунціїв, які зібралися в Климентинському залі Апостольського палацу, Святіший Отець подякував їм за те, що вони прибули на цю зустріч, для чого багатьом з них довелося здійснити далеку подорож. Він зауважив також, що жодна інша країна не може похвалитися таким згуртованим дипломатичним корпусом, «бо наше сопричастя є не лише функціональним, не є тільки ідеалом: ми поєднані в Христі та в Церкві». «Цікаво замислитися над тим фактом, що дипломатія Святого Престолу становить у своєму ж персоналі модель, звісно, не досконалу, але дуже значущу, послання, яке вона пропонує, тобто послання загальнолюдського братерства й миру між усіма народами», – мовив він.

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Середник участі Папи в житті дітей Церкви

Лев XIV зазначив, що робить перші кроки в новому служінні та відчуває велику вдячність тим, хто бере в ньому участь і допомагає йому. «Ця вдячність є ще більшою, коли замислююся на тим, і руками доторкаюся до цього, вирішуючи різні питання, що ваша праця часто випереджує мене!» – сказав він, пояснивши, що коли йому представляють якусь справу, що стосується, наприклад, життя Церкви в конкретній країні, він може розраховувати на документацію та звіти, приготовані нунціями та їхніми помічниками. «Мережа папських представництв постійно активна та дієва. Це для мене привід для великої вдячності та поваги. Я кажу це, маючи на увазі, звичайно, вашу відданість і організованість, але ще більше – мотивацію, яка вас надихає, душпастирський стиль, який повинен бути характерним для вас, дух віри, який нас надихає», – сказав Святіший Отець, повторюючи за святим Павлом VI, що завдяки своїм представникам «Папа бере участь у житті своїх дітей, і майже занурюючись у нього, швидко та надійно дізнається про їхні потреби та прагнення».

Місія Петра – будувати взаємини

У цьому контексті Наступник святого Петро поділився роздумами про один біблійний образ, який висвітлює місію нунціїв у стосунку його місії. Йдеться про розповідь на початку Діянь Апостолів про зцілення каліки, який жебрав при воротах храму. «Це схоже на образ людства, яке втратило надію і змирилося з долею. І сьогодні Церква часто зустрічає чоловіків і жінок, які втратили радість життя, яких суспільство відсунуло на узбіччя або яких життя змусило, в певному сенсі, жебракувати існування», – мовив Папа. В Діяннях розповідається, що коли святі Петро та Іван підійшли до чоловіка, сказали: «Глянь на нас». Той сподівався отримати милостиню. Петро ж сказав: «Срібла й золота нема у мене; що ж маю, те тобі даю: В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи!». Тоді вхопив його за правицю та підвів на ноги.

Зупинившись на закликові: «Глянь на нас!», Святіший Отець зауважив, що погляд у вічі означає будувати взаємини. «Служіння Петра полягає у налагодженні стосунків, побудові мостів; і представник Папи, перш за все, служить цьому покликанню, цьому спогляданню в очі. Завжди будьте поглядом Петра! Будьте людьми, здатними будувати стосунки там, де це найважче. Але роблячи це, зберігайте ту саму смиренність і той самий реалізм Петра, який добре знає, що не має відповіді на все», – заохотив Лев XIV, додаючи, що нести іншим Христа означає давати свідчення «любові, готової на все».

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Sub umbra Petri

Підсумовуючи, Святіший Отець підкреслив Апостольським нунціям, що розраховує на них у тому, щоб в усіх країнах «всі знали, що Церква завжди готова на все задля любові», що вона «завжди перебуває на боці вбогих» і що «завжди захищатиме священне право вірити в Бога». Він побажав, щоб розрадою для них було усвідомлення того, що їхнє служіння є «sub umbra Petri», як викарбувано на перстнях, які він дарує їм з нагоди цієї зустрічі. «Завжди почувайтеся пов'язаними з Петром, охоронюваними Петром, посланими Петром. Тільки в послуху та дієвому сопричасті з Папою ваше служіння зможе бути ефективним для розбудови Церкви, у сопричасті з місцевими єпископами», – закликав Лев XIV, просячи завжди мати благословляючий погляд, бо «служінням Петра є благословляти, тобто вміти завжди розгледіти добро, також і те приховане». «Нехай ваша компетенція завжди буде осяяна непохитною рішучістю щодо святості. Прикладом для вас є святі, які перебували на дипломатичній службі Святого Престолу, такі як святий Іван XXIII і святий Павло VI», – сказав Папа.