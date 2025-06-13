Лев XIV провів консисторію: канонізаціа Акутіса і Фрассаті – 7 вересня

Консисторія кардиналів затвердила канонізацію восьми блаженних. Оголошено дати зарахування до лику святих: Джорджо Фрассаті разом з Карло Акутісом буде канонізований 7 вересня, а інші семеро блаженних – 19 жовтня. Канонізацію Карла Акутіса затвердила консисторія в липні минулого року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У пʼятницю, 13 червня 2025 р., Папа Лев XIV очолив в Залі Консисторій Апостольського палацу у Ватикані молитву Третього часу та звичайну прилюдну консисторію кардиналів, на порядку денному якої була канонізація блаженних.

Зокрема, було затверджено канонізацію блаженного священномученика Ігнтатія Чулралли Малояна, вірмено-католицького єпископа Мардіна, мирянина-мученика Пітера То Рота, катехита в Папуа-Новій Ґвінеї, італійської черниці Вінченци Марії Полоні, засновниці Згромадження Сестер Милосердя Верони, венесуельської черниці Марії з Гори Кармель, в миру Кармен Елени Ренділес Мартінес, засновниці Згромадження Служебниць Ісуса, італійської салезіянки с. Марії Тронкатті, венесуельського мирянина Хосе Ґреґоріо Ернандеса Сіснероса, та італійських мирян Пʼєра Джорджо Фрассаті та Бартоло Лонґо.

Папа Лев XIV під час консисторії розпорядився, що блаженний Пʼєр Джорджо Фрассаті буде зарахований до лику святих разом з блаженним Карло Акутісом вересня. Натомість інші семеро блаженних будуть канонізовані 19 жовтня. Нагадаємо, що канонізацію Карло Акутіса затвердила консисторія 1 липня 2024 року під проводом Папи Франциска. Його канонізація повинна була відбутися 27 квітня, але була відкладена через відхід Папи Франциска до вічності.