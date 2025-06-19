Папа: нехай урочистість Corpus Domini дасть нам сили здолати кожну зневіру

Через пост у соціальній мережі «X» Папа Лев XIV побажав, щоби урочистість Божого Тіла причинилася до оживлення нашої віри в Господа, реально присутнього під видами хліба та вина, даючи силу виконувати Його волю.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Нехай же урочистість #CorpusDomini оновить нашу віру в Господа, реально присутнього між нами під видами хліба та вина. Нехай же Він дасть нам сили перемагати будь-яку зневіру, щоб могти завжди сповняти Його волю».

Через акаунт @Pontifex, який ведеться дев'ятьма мовами та має мільйони підписників у соціальній мережі «Х», Папа Лев XIV складає ось таке побажання з нагоди урочистості Пресвятих Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа, яка носить скорочену назву урочистість Божого Тіла, яку у Ватикані, а також в інших країнах, цього року відзначають 19 червня. У Ватикані цей день є вихідним.

У багатьох інших країнах, між якими також Італія, цю урочистість переносять на неділю. З цієї нагоди Папа Лев XIV очолить 22 червня Святу Месу в катедральному соборі Римської дієцезії – базиліці святого Івана на Латерані, по завершенні якої відбудеться процесійна хода до базиліки Santa Maria Maggiore, яка закінчиться благословенням Найсвятішими Тайнами.