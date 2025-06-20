Папа майбутнім дипломатам: у самопожертві свідчити Христа

Зустрічаючись із студентами Папської Церковної Академії, як завершили своє навчання, Святіший Отець закликав їх до жертовного служіння за прикладом Христа-Архипастиря.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 20 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції випускників Папської Церковної Академії, які, в рамках навчальної програми завершили останній рік приготування, проводячи його на місіях у різних куточках світу. У своєму вітальному слові Святіший Отець підтвердив важливість Папської дипломатії для Петрового служіння.

Лев XIV зазначив, що дуже цінує ініціативу Папи Франциска додати такий формаційний рік до програми підготовки майбутніх дипломатів Святого Престолу. Він нагадав їм заклик, з яким звернувся до Апостольських нунціїв, зустрічаючись з ними з нагоди Ювілею, заохочуючи їх залишатися «пастирями, які стоять ногами на землі», втілюючи образ «священника на служінні Папі в дипломатичних представництвах». «Дбання про всі Церкви – відповідно до ввіреного мені служіння – потребує вірного й незамінного служіння Державного Секретаріату та Папських представників, з якими ви незабаром почнете співпрацювати», – сказав Святіший Отець.

У цьому контексті Лев XIV закликав втілювати дар священства «зі смиренням і лагідністю, вмінням слухати і близькістю», як вірні й невтомні учні Доброго Пастиря. «Які б завдання не були вам доручені, в якому б куточку світу ви не опинилися, Папа повинен мати можливість розраховувати на священників, які в молитві так само як і в праці, не щадять себе, щоб своїм свідченням нести народам і Церквам його близькість», – заохотив Святіший Отець, висловивши подяку майбутнім дипломатам за їхній послух і самопожертву.