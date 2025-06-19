Лев XIV відвідав центр трансляцій Радіо Ватикану в Санта-Марія-ді-Ґалерія

Папа Лев XIV відвідав екстратериторіальну зону, де розташовані антени Радіо Ватикану, що транслюють короткі хвилі, а також за рішенням Папи Франциска проектується сонячна електростанція.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 19 червня 2025 р., Папа Лев XIV здійснив візит до передмістя Риму Санта-Марія-ді-Ґалерія, де на екстратериторіальних теренах, наданих Святому Престолу в рамках угоди з урядом Італії від 1951 року, розташований центр трансляцій Радіо Ватикану, що надає сигнал на коротких хвилях. Радіоцентр 1957 року інавгурував Папа Пій XII. Останній візит Папи сюди відбувся 1991 року, коли до радіоцентру завітав святий Іван Павло II.

Як повідомила пресслужба Святого Престолу, Святіший Отець поспілкувався з персоналом центру, відвідав зал передавачів і сів за пульт управління короткохвильовим мовленням. Папа поцікавився роботою антен, трансляцій та системи digital disaster recovery. Разом із персоналом він невеликим фуршетом відсвяткував 43-ю річницю священства, яка припадає на сьогодні.

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Папа Лев XIV підкреслив, що під час своєї місіонерської праці в Латинській Америці та Африці для нього було дуже важливо мати можливість слухати короткохвильові передачі Ватиканського радіо, які досягають місць, куди мало які радіостанції можуть дістатися, і підтвердив місіонерську цінність комунікації. Нарешті, благословляючи всіх присутніх, він подякував за роботу, яку вони сумлінно і безперервно виконують, навіть у такий святковий день, як сьогодні, в урочистість Христових Тіла і Крові.

Папа також оглянув екстратериторіальну зону, на якій, на основі motu proprio «Fratello Sole» Папи Франциска, розробляється проект агровольтаїчної установки, яка забезпечить не тільки електропостачання радіостанції, але й повне енергозабезпечення Держави-Міста Ватикану.