Папа українським прочанам: поділяю ваш біль, доручаю Господу ваші наміри

Папа Лев XIV привітався з українськими паломниками, які прибули на прощу з нагоди Святого Року.

В суботу, 28 червня 2025 р., вірні Української Греко-Католицької Церкви здійснили своє офіційне паломництво до базиліки Святого Петра у Ватикані з нагоди Ювілею, що відбувається під гаслом «Паломники надії». Пройшовши через Святі Двері базиліки Святого Петра, єпископи та вірні зібралися перед головним престолом. Опівдні до них приєднавя Папа Лев XIV.

Піднявшись до вівтаря у супроводі Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, Святіший Отець розпочав зустріч знаком святого хреста та привітанням, яке ми вже звикли чути з його уст від дня обрання: «Мир нехай буде з усіма вами!». Далі він звернувся до присутніх з наступною промовою:

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Дорогі брати в єпископстві,

Дорогі священники, черниці та ченці,

Дорогі сестри, дорогі брати!

Сердечно вітаю вас усіх, дорогі вірні Української Греко-Католицької Церкви, які прибули до гробу Апостола Петра з нагоди Ювілейного року. Вітаю Його Блаженство Святослава Шевчука, Верховного Архієпископа Києво-Галицького, єпископів, священників, богопосвячених осіб та всіх вірних мирян.

Ваше паломництво є знаком прагнення оновити віру, зміцнити зв'язок і сопричастя з Єпископом Риму та свідчити про надію, яка не засоромлює, бо походить від любові Христа, яка вилита в наші серця Святим Духом (пор. Рим 5, 5). Ювілей закликає нас стати паломниками цієї надії протягом усього нашого життя, незважаючи на негаразди сьогодення. Подорож до Риму, прохід через Святі Двері і стояння біля гробниць Апостолів і Мучеників є символом цього щоденного шляху, спрямованого до вічності, де Господь витре кожну сльозу і не буде більше смерті, ні скорботи, ні плачу, ні болю (пор. Одкр 21, 4).

Багато з вас, щоб дістатися сюди, вирушили з вашої прекрасної землі, багатої християнською вірою, плідної євангельським свідченням численних святих і зрошеної кров'ю багатьох мучеників, які протягом століть, даром власного життя, запечатали вірність Апостолу Петру і його Наступникам.

Віра, дорогі мої, є скарбом, яким слід ділитися. Кожен час приносить із собою труднощі, зусилля і виклики, але також і можливості для зростання у довірі та відданості Богові.

Віра вашого народу зараз піддається важкому випробуванню. Багато з вас, відколи почалася війна, напевно, запитували себе: Господи, чому все це? Де Ти? Що ми маємо робити, щоб врятувати наші родини, наші домівки і нашу Батьківщину? Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть.

Пресвята Діва Марія, така дорога українському народу, Яка своїм смиренним і відважним «так» відкрила двері до спасіння світу, запевняє нас, що і наше «так», просте і щире, може стати знаряддям у руках Бога для здійснення чогось великого. Закликаю щоб ви, утверджені у віри Наступником святого Петра, ділилися нею з вашими близькими, з вашими співвітчизниками і з усіма, кого Господь дасть вам зустріти. Сказати «так» сьогодні може відкрити нові горизонти віри, надії і миру, особливо для всіх тих, хто перебуває в горі.

Сестри і брати, приймаючи вас тут, я хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни. Доручаю Господу ваші наміри, ваші щоденні труднощі і трагедії, а перш за все – ваші прагнення миру і спокою.

Заохочую вас прямувати вперед разом, пастирі та вірні, вдивляючись пильно у Ісуса – наше спасіння. Нехай вас провадить і оберігає Пресвята Діва Марія, Яка саме завдяки своїй єдності зі стражданнями Сина є Матір'ю Надії. Від щирого серця благословляю вас усіх, ваші родини, вашу Церкву та ваш народ. Дякую.

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Опісля всі присутні заспівали молитву «Отче наш», а тоді Святіший Отець уділив присутнім своє благословення. Далі Папа привітався з єпископами УГКЦ, які зібралися в Римі на щорічний Синод Єпископів. Перед тим, як залишити базиліку, Святіший Отець привітався з делегацією матерів загиблих воїнів.