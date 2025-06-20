Папа францисканцям і тринітаріям: посвячуватись на служіння ближнім

Зустрічаючись із учасниками Генеральних капітул Ордену Братів Менших конвентуальних та Ордену Пресвятої Трійці, Святіший Отець наголосив на тому, щоб у богопосвяченому житті турбуватися за Божі речі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 20 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції учасників Генеральних капітул Ордену Братів Менших конвентуальних та Ордену Пресвятої Трійці, знаних також як тринітарії, разом із делегатами Мирянських чинів. У своєму вітальному слові Святіший Отець звернув увагу на картину в Папській базиліці святого Івана на Латерані, на якій зображено, як Папа Інокентій ІІІ приймає святого Франциска Ассізького і святого Жана де Мата, засновників обидвох Орденів, які спричинились до реформування богопосвяченого життя в Церкві.

Лев XIV зауважив, що святий Франциск зображений на картині на колінах з відкритою книгою, яка уособлює Євангелія, а святий Жан – з затвердженими Папою Правилами Ордену Тринітаріїв. «Якщо святий Франциск показує свою податливість Церкві, представляючи свій проект не як власний, а як божественний дар, то святий Жан де Мата показує затверджений текст, після вивчення і розпізнавання, як кульмінацію абсолютно необхідної праці для реалізації мети, натхненної Богом. Обидва наставлення, які аж ніяк не суперечили один одному, просвітлювали один одного і стали дороговказом для служіння, яке відтоді здійснював Святий Престол на користь усіх харизм», – сказав Папа.

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Звертаючи увагу на особливість Ордену Пресвятої Трійці, Лев XIV підкреслив важливість навчання святого Жана де Мата, щоб не турбуватися про нагромадження власності, а посвячуватись задля служіння, «щоб нести розраду тим, хто не може жити вірою у свободі», турбуючись через молитву та щоденні зусилля про тих, кого переслідують за віру.

Говорячи про Правила Ордену Братів Менших конвентуальних, Святіший Отець вказав на потребу бачити в них Божі речі, щоб в чернечому житті керуватися не власним інтересом, а Христом. Задля цього він закликав прислухатися до дії Святого Духа, розпізнаючи Його в голосі співбрата, в спільнотному житті та через увагу до знаків часу. «Дорогі сини святого Франциска Ассізького, у восьме сторіччя написання “Пісні про створіння” (Пісня брату сонцю), я запрошую вас, кожного особисто і кожну вашу братерську спільноту, бути живим нагадуванням про першість прославлення Бога в християнському житті», – зазначив Папа Лев XIV.