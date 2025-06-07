Лев XIV учасникам екуменічної конференції: до єдності веде віра в Христа

Зустрічаючись з учасниками Міжнародної екуменічної конференції про Нікейський собор, Святіший Отець нагадав про спільну віру християн, яка об’єднує учнів Христа.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

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В суботу, 7 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції учасників Міжнародної екуменічної конференції на тему: «Нікея і Церква третього тисячоліття: на шляху до католицько-православної єдності», яка відбувалася у Папському університеті Святого Томи Аквінського в Римі. Конференцію організували Інститут екуменічних студій «Œcumenicum» цього Університету та Міжнародна православна богословська асоціація (IOTA) у співпраці з Дикастерією сприяння єдності християн та за підтримки 25 академічних установ. У своєму слові Святіший Отець підкреслив актуальність Нікейського собору в контексті спільного діалогу між Католицькою та Православними Церквами.

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Спільна христологічна віра, яка уможливлює відновлення єдності

Папа Лев XIV наголосив на важливості Нікейського Символу віри для всіх християн. «Як зазначила Міжнародна богословська комісія у своєму нещодавньому Документі з нагоди 1700-річчя Нікеї, 2025 рік є безцінною можливістю підкреслити, що те, що нас об’єднує, набагато сильніше, кількісно і якісно, ніж те, що нас розділяє: разом ми віримо в триєдиного Бога, в Христа, істинну людину й істинного Бога, в спасіння в Ісусі Христі, згідно з Писанням, яке читається в Церкві та під натхненням Святого Духа. Разом ми віримо в Церкву, хрещення, воскресіння мертвих і життя вічне», – підкреслив Святіший Отець. За його словами, завдяки Божій допомозі та через богословський діалог можливо краще зрозуміти Боже таїнство, виражене у Нікейському символі віри, щоб поступово рухатися до повного сопричастя між Церквами.

Відтак Лев XIV зосередився на ще одній темі конференції – синодальність. Він зазначив, що під час останнього Синоду про синодальність, внесок братніх делегатів від Церков і церковних спільнот зі Сходу й Заходу «став цінним стимулом для подальших роздумів про природу і практику синодальності». «Я сподіваюся, що підготовка та спільне відзначення 1700-річчя Нікейського Собору стане нагодою за Божим провидінням поглибити і спільно сповідувати христологічну віру та втілювати на практиці форми синодальності між християнами всіх традицій», – сказав він.

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Мотиви для встановлення спільної дати Пасхи

Святіший Отець також звернув увагу на потребу встановлення спільної дати Пасхи, про що дискутували учасники екуменічної конференції. Він, зокрема, висловив жаль, що календарні відмінності не дозволяють християнам спільно святкувати найважливіше свято у літургійному році, що призводить до «душпастирських проблем у громадах, розділяє сім’ї та послаблює вірогідність нашого свідчення Євангелія». «Цього року, коли всі християни святкують Великдень в один день, я хотів би підтвердити готовність Католицької Церкви до пошуку екуменічного рішення, яке б сприяло спільному святкуванню Господнього воскресіння, і, відповідно, надало б більшої місіонерської сили нашій проповіді Ісусового ймення та спасіння, що походить з віри в спасенну істину Євангелія», – наголосив Папа.

На завершення Сятіший Отець пригадав, що єдність, якої прагнуть християни, не є лише плодом людських зусиль. «Єдність буде радше даром, отриманим так, як хоче Христос, і тими засобами, яких Він бажає, через дію Святого Духа», – сказав він, запросивши вкінці спільно помолитися молитву «Царю Небесний».