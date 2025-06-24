Співчуття Лева XIV з приводу теракту в православному храму в Дамаску

Через Державного Секретаря Святого Престолу Папа Лев XIV склав співчуття спільноті греко-православної Церкви в столиці Сирії, в храмі якої в неділю смертник скоїв теракт, який забрав 25 життів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

З глибоким болем Папа Лев XIV дізнався про самогубний теракт, що стався минулої неділі, 22 червня, в греко-православній церкві Мар Еліас у Дамаску, столиці Сирії, де чоловік підірвав себе серед віруючих під час Божественної Літургії. Про це йдеться в телеграмі, яку Державний Секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін надіслав від імені Святішого Отця, який висловлює «щиру солідарність» з тими, хто постраждав від трагедії. За офіційними даними, як повідомляє сирійське агентство «Sana», на основі інформації, наданої місцевим Міністерством охорони здоров'я, загинули 25 осіб і 63 отримали поранення. Сирійська влада приписала цю трагедію так званій «Ісламській державі». «Ввіряючи душі загиблих милосердю нашого Небесного Отця», – йдеться в повідомленні, Папа також молиться за тих, хто оплакує їхню втрату, за одужання поранених і «просить Всевишнього про дари втіхи, зцілення і миру для країни».