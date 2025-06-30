Папа черницям: вкорінення в Христі є джерелом рішень, які приносять плоди

Приймаючи представниць чотирьох жіночих Чинів і Згромаджень, між якими були також сестри василіянки, Папа Лев XIV підкреслив, що вірність стародавній мудрості Євангелія є найкращим рушієм для тих, хто, спонукуваний Святим Духом, вирушає новими шляхами самопожертви.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 30 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Климентинському залі Апостольського палацу у Ватикані представниць чотирьох жіночих спільнот богопосвяченого життя, а саме сестер Чину Святого Василія Великого, Сестер Августиніянок з Ампаро, Згромадження Дочок Божественної любові та Згромадження Сестер Францисканок Пресвятих Сердець. Зустріч відбулася в контексті генеральних капітул деяких згромаджень, або ж ювілейних прощ. «Але в обох випадках ви прибули до гробу Святого Петра, щоби обновити свою любов до Господа та свою вірність Церкві», – сказав Святіший Отець, вітаючи їх.

Різні контексти та спільний динамізм

Як зазначив Папа, їхні згромадження зродилися в різні історичні контексти та за відмінних обставин, однак їхня історія «показує спільний динамізм», у якому світло великих взірців духовного життя з минулого, таких як святі Августин, Василій чи Франциск, пробудило та причинилося до зростання «нових шляхів служіння, насамперед, найслабшим: дітям, убогим підліткам, сиротам, мігрантам, до якими з часом додалися похилі віком і хворі, окрім багатьох інших служінь милосердя». За словами Святішого Отця, події з минуло та динамізм сьогодення дають змогу побачити, «що вірність стародавній мудрості Євангелія є найкращим рушієм для тих, хто, спонукуваний Святим Духом, вирушає новими шляхами самопожертви, присвяченими любові до Бога та ближнього, уважно слухаючи знаки часу».

(@Vatican Media)

Усе в єднанні з Богом

У цьому контексті Лев XIV нагадав учення Другого Ватиканського Собору, який, говорячи про чернечі інституції, присвячені служінню милосердя, нагадував про важливість того, щоб усе життя їхніх членів було пронизане апостольським духом, а вся апостольська діяльність черпала натхнення з релігійного духу, щоб богопосвячені особи «насамперед давали відповідь на своє покликання, яке кличе іти за Христом, та щоб служили Христові в Його членах […] в глибокому єднанні з Ним».

Святіший Отець навів слова святого Августина, який, роздумуючи про першість Бога, повчав: «Бог є усім, усім, що є в тебе. Якщо ти голодний, Бог – твій хліб; якщо ти спраглий, Бог – твоя вода; якщо ти в темряві, Бог – твоє світло незахідне, якщо ти нагий, Бог – твій нетлінний одяг». «Це слова, які спонукають нас замислитися: якою мірою це стосується мене? Наскільки Господь втамовує мою спрагу життя, любові, світла? Це важливі питання. Адже саме це вкорінення в Христі спонукало тих, хто був перед нами – чоловіків і жінок, таких самих, як ми, з такими самими талантами і обмеженнями, – робити речі, про які вони, можливо, ніколи не думали, що зможуть здійснити, дозволяючи їм посіяти насіння добра, яке, перетнувши століття і континенти, сьогодні досягло практично всього світу, про що свідчить ваша присутність», – сказав Лев XIV, підкреслюючи, що на це потрібно зважати, приймаючи важливі рішення, від яких залежить власне майбутнє та майбутнє Церкви. «Дякую вам за вашу працю і за вашу вірність. Нехай же вас супроводжує Пречиста Діва Марія, разом з моїм благословенням», – підсумував Святіший Отець, запросивши проказати разом молитву «Отче наш» та уділивши своє благословення.