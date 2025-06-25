Папа семінаристам: бути вірними Богові, плекаючи дружбу з Ісусом

Перед загальною аудієнцією Папа Лев XIV зустрівся з групою семінарістів з півночі Італії, поділившися з ними думками про важливість зустрічі з Ісусом, яка «спасає наше життя та дає сили й радість для звіщення Євангелія».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Не знеохочуйтеся, коли шлях, який стелиться перед вами, стає важким», – сказав Папа Лев XIV, зустрічаючись у середу, 25 червня 2025 р., з семінаристами з дієцезій північноіталійського регіону Трівенето, коріння яких сягає давньої Аквілейської Церкви, багатої святими мучениками, пастирями й місіонерами. Зустріч відбулася на внутрішньому подвір’ї біля залу Павла VI перед початком загальної аудієнції.

Витривалість і послідовність в зусиллях

Промовляючи до паломників, які прибули до Риму з нагоди Святого Року, Папа зазначив, що сьогодні перед ними лежить завдання продовжувати діло своїх попередників, включаючись у цю «багату історію благодаті», щоби берегти та оновлювати її. Як слова заохочення він згадав слова свого попередника блаженного Івана Павла І, який закликав римське духовенство «тренуватися в дисципліні послідовних, тривалих і не завжди легких зусиль». «Навіть ангели, які Яків бачив у сні, не літали, а ступали сходами, то що казати про нас, убогих безкрилих людей», – казав Папа Лучані, що також походив з цієї частини Італії, і в якому, за словами Лева XIV, семінаристи Трівенето «мають справжній приклад священничого життя».

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Не самі та не самотні

Далі Святіший Отець навів один епізод з навернення святого Августина, про який він сам розповідає. З одного боку, він прагнув прийняти рішення на користь Христа, але з іншого – його стримували спокуси та сумніви. Й одного разу під час роздумувань він побачив уособлення чесноти стриманості, яка сказала: «Чому ти тримаєшся – і не втримуєшся – за себе? Кинься в обійми Бога без страху». «Як батько, я повторюю вам ті самі слова, які так благотворно вплинули на неспокійне серце Августина: вони стосуються не лише целібату, який є харизмою, яку слід цінувати, берегти і виховувати, але можуть також спрямовувати весь ваш шлях розпізнання і підготовки до рукоположеного служіння. Зокрема, ці слова закликають вас мати безмежну довіру до Господа, Господа, Який покликав вас, відмовляючись від претензії бути самодостатніми або спроможними впоратися самотужки», – мовив Папа, закликаючи ніколи не почуватися самотніми, бо «протагоністи не означає солісти». А для цього потрібно плекати спільнотне життя.

Зустріч, яка дає спасіння

Врешті, Лев XIV закликав семінаристів тримати погляд зосередженим на Христі, плекаючи дружбу з Ним. Він навів слова, які після свого навернення на католицизм написав англійський пресвітер Роберт Бенсон: «Якщо є якась річ, яка в Євангелії не залишає сумнівів, то ось ця: Ісус Христос прагне бути нашим приятелем […] Таємниця, на якій виросли святі, повністю міститься в цьому: усвідомлення дружби з Ісусом». «Зустріч з Ісусом, насправді, спасає наше життя та дарує нам сили й радість звіщати всім Євангеліє», – підсумував Святіший Отець.