Папа: синодальність – це стиль, який допомагає нам бути Церквою

Зустрічаючись з членами Звичайної ради Генерального секретаріату Синоду єпископів, Папа Лев XIV заохотив їх зібрати плоди, які дозріли в рамках останнього синоду під проводом Папи Франциска, присвяченого саме синодальності. Він наголосив, що синод зберігає свою інституційну структуру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 26 червня 2025 р., Папа Лев XIV завітав пополудні до осідку Генерального секретаріату Синоду єпископів, де взяв участь у відкритті чергового засідання Звичайної ради Генерального секретаріату. Вітаючись з ними, він зауважив, що хоч не має змоги залишитися з ними, радо користає з цієї нагоди, щоб поділитися думкою, яку вважає головною, а потім, на скільки вистачить часу, послухати присутніх.

«Папа Франциск надав нового імпульсу Синоду єпископів, спираючись, як він неодноразово заявляв, на святого Павла VI. І спадщина, яку він нам залишив, на мою думку, полягає насамперед у тому, що синодальність є стилем, позицією, яка допомагає нам бути Церквою, сприяючи справжньому досвіду участі та сопричастя», – сказав Лев XIV, зауваживши, що під час свого понтифікату Папа Берґольйо розвивав це поняття під час різних синодальних асамблей, кульмінацією чого став заключний шлях, присвячений саме синодальності.

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«Синод єпископів, звичайно, зберігає свою інституційну структуру, але водночас збагачується плодами, зібраними в цей період. А ви є органом, покликаним зібрати ці плоди та зробити перспективний аналіз. Я підтримую вас у цій роботі, молюся, щоб вона була плідною, і вже зараз дякую вам за це», – сказав Лев XIV.

Рада є невід'ємною частиною Генерального секретаріату. Вона відіграє фундаментальну роль як у впровадженні в життя напрацювань синодального процесу попередньої асамблеї, так і в підготовці до наступного Синоду. Рада розпочинає свою діяльність після завершення звичайної асамблеї синоду, яка її обрала, а її повноваження закінчуються із завершенням наступної такої асамблеї. Дванадцятьох її членів обрала асамблея у жовтні минулого року з числа дієцезіальних/єпархіальних єпископів або прирівняних до них – по одному від Східних Католицьких Церков та з Океанії, та по двоє з Північної Америки, Латинської Америки, Європи, Африки та Азії. Чотирьох нещодавно призначив Папа Франциск.