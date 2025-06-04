Папа провів телефонну розмову з президентом РФ

Як повідомив Директор пресслужби Святого Престолу, Папа закликав Росію зробити жест, який сприятиме мирові та підкреслив важливість діалогу.

Vatican News

Речник Святого Престолу підтвердив, що у середу 4 червня 2025 р., після обіду відбулася телефонна розмова між Папою Левом XIV та Президентом РФ Володимиром Путіним.

У повідомленні ватиканської пресслужби зазначається, що під час розмови, окрім питань, що становлять взаємний інтерес, особлива увага була приділена ситуації в Україні та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру. Він також підкреслив важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту.

Було обговорено гуманітарну ситуацію, необхідність сприяння допомозі там, де це необхідно, постійні зусилля щодо обміну полоненими та цінність праці, яку в цьому сенсі виконує кардинал Маттео Дзуппі.

Святіший Отець також подякував за привітання патріарха Кирила, отримані з нагоди початку понтифікату, і підкреслив, що спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допоможе шукати мир, захищати життя і шукати справжню релігійну свободу.