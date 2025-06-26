Папа: дякую згромадженням, які дають ченців для єпископського служіння

Приймаючи на аудієнції єпископів, які є вихідцями з редемптористської та скалабрініянської чернечих родин, Папа Лев XIV подякував їм за те, що вони в новому служінні втілюють харизми своїх засновників.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Церква вдячна вашим згромадженням, від яких вона запросила, призначаючи єпископів з-поміж їхніх членів, чималу жертву в часи нестачі ченців, коли втрата братів, які займаються різними служіннями, спричиняє чимало проблем. […] Водночас, однак, вона зробила вашим згромадженням величезний дар, бо служіння Вселенській Церкві є для будь-якої чернечої родини найбільшою благодаттю і радістю, що, безсумнівно, підтвердили б ваші засновники», – сказав Папа Лев XIV, приймаючи у четвер, 26 червня 2025 р., учасників зустрічей, які в контексті Ювілею єпископів Згромадження Найсвятішого Ізбавителя (редемптористи), та Згромадження Місіонерів святого Карла (скалабрініяни) організували для своїх співбратів, що виконують єпископське служіння. Серед учасників були також єпископи УГКЦ, зокрема, й кардинал Микола Бичок, який є вихідцем зі Згромадження Найсвятішого Ізбавителя.

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Дві важливі харизми

Святіший Отець назвав прекрасною цю ініціативу, зазначаючи, що йдеться про взаємообмін, який є збагаченням як для єпископів, так і для відповідних спільнот і для всього Божого люду. «Зокрема ви, скалабрініанці та редемптористи, обрані та посвячені для служіння як єпископи, а також як кардинали, втілюєте у своєму служінні спадщину двох важливих, особливо в наші дні, харизм: служіння мігрантам та євангелізація вбогих і віддалених», – сказав Лев XIV.

Папа нагадав, що святий Альфонсо Марія де Ліґуорі, зустрівшись зі злиднями бідняцьких кварталів Неаполя XVIII століття, «відрікся від вигідного життя та прибуткової кар’єри, взявши на себе місію нести Євангеліє найостаннішим». Через століття святий Джованні Баттіста Скалабріні «зумів відчути й узяти на себе надії та страждання численних людей, які пускалися в дорогу, залишаючи все позаду себе, щоб у далеких країнах шукати краще майбутнє для себе та для своїх сімей». «Обидва були засновниками, стали єпископами та вміли відповідати на виклики соціальних та економічних систем, які, з одного боку, відкривали нові фронтири на різних рівнях, а з іншого – залишали після себе багато невислуханої бідності та проблем, породжуючи осередки деградації, якими, здавалося, ніхто не хотів займатися», – додав він.

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Чути та втілювати голос Божої любові

За словами Лева XIV, ми перебуваємо в історичному моменті, який також представляє великі можливості й у якому, водночас, не бракує труднощів і суперечностей. Однак, відзначаючи Ювілей надії, хочемо нагадати, що сьогодні, як і вчора, голосом, який слід почути, щоб зрозуміти, що робити, є голос «любові Бога, влитої в наші серця через Святого Духа». «Також і в нашому світі дія Господа завжди випереджає нас: ми покликані узгоджувати з нею наші уми і серця через мудре розпізнання; і я переконаний, що обговорення, яке ви ініціювали, буде дуже корисним для цієї мети. Тому я закликаю вас і надалі підтримувати та плекати ці стосунки братньої допомоги, з великодушністю та безкорисливістю, для добра всієї Христової пастви», – сказав Папа, подякувавши єпископам редемптористам і скалабріянцям за велику працю, яку вони виконують.