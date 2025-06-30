Папа прийняв на аудієнції Віце-президентку Вʼєтнаму

Під час переговорів відзначено поступ у двосторонніх стосунках, зокрема, щодо реалізації угоди про представника-резидента Папи в країні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 30 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані Віце-президентку Соціалістичної Республіки В'єтнам пані Во Тхі Ан Суан, яка згодом зустрілася з Секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архиєпископом Полом Річардом Ґаллаґером.

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Як зазначається у повідомленні ватиканської пресслужби, під час сердечних переговорів у Державному Секретаріаті було висловлено оцінку позитивним змінам у стосунках між Святим Престолом і В'єтнамом, особливо щодо здійснення Угоди про статус папського представник-резидента у В'єтнамі, а також було відзначено внесок Католицької Церкви у в'єтнамське суспільство. Крім того, відбувся обмін думками щодо соціально-політичної ситуації в країні, а також щодо розвитку подій регіонального та міжнародного характеру.