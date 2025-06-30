Папа прийняв у Ватикані Президента Сан-Томе і Принсіпі

Під час переговорів у рамках візиту відзначено добрий стан двосторонніх стосунків, а також обговорено питання співпраці між Церквою та державою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 30 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Президента Демократичної Республіки Сан-Томе і Принсіпі Карлоса Мануела Віла Нову, який згодом зустрівся з архиєпископом Полом Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями.

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Як зазначається в повідомленні пресслужби Святого Престолу за підсумками переговорів, які відбулися в щирій атмосфері в Державному Секретаріаті, було відзначено добрі взаємини між Святим Престолом і Сан-Томе і Принсіпі. Було розглянуто деякі аспекти політичної та соціально-економічної ситуації в країні, особливо співпрацю з місцевою Церквою в сферах охорони здоров'я та освіти, з особливою увагою до навчання молоді на архіпелазі. В ході подальшої розмови відбувся також обмін думками з регіональних та міжнародних питань, підкресливши важливість сприяння діалогові та співпраці між країнами.