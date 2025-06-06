Папа прийняв у Ватикані Президента Італії Серджіо Маттареллу

Це був перший офіційний візит до новообраного Папи, але друга зустріч після тієї, що відбулася після Святої Меси з нагоди урочистого початку понтифікату. Майже годину тривала приватна розмова. Опісля відбулася зустріч у Державному Секретаріаті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У п’ятницю, 6 червня 2025 р., Президент Італії Серджіо Маттарелла здійснив офіційний візит до Папи Лева XIV. Це вже друга їхня зустріч після того, як вони обмінялися кількома слова в базиліці Святого Петра після Святої Меси в неділю, 18 травня, яку Святіший Отець відслужив з нагоди офіційного початку понтифікату.

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Під час візиту Главу Італійської Республіки супроводжували донька Лаура, двоє інших синів з дружинами та п’ятеро внуків. Після церемонії привітання на внутрішньому подвір’ї святого Дамазія президент піднявся до бібліотеки Апостольського палацу – робочого кабінету Святішого Отця, де він приймає відвідувачів. Приватна розмова між Папою Левом XIV та Серджіо Маттареллою тривала майже годину та завершилася представленням делегації та обміном подарунками.

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Опісля відбулася зустріч Президента Італії з Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, якого супроводжував монсеньйор Мірослав Ваховскі, Заступник Секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами.

У повідомленні за підсумками переговорів у Державному Секретаріаті зазначається, що сторони висловили задоволення з приводу добрих двосторонніх стосунків і зупинилися на темах міжнародного характеру, звертаючи увагу на ситуацію в Україні та на Близькому Сході. В подальшому ході розмови обговорювалися деякі соціальні теми, з особливою згадкою про внесок Церкви в життя країни.