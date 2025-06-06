Папа прийняв у Ватикані Президента Італії Серджіо Маттареллу
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
У п’ятницю, 6 червня 2025 р., Президент Італії Серджіо Маттарелла здійснив офіційний візит до Папи Лева XIV. Це вже друга їхня зустріч після того, як вони обмінялися кількома слова в базиліці Святого Петра після Святої Меси в неділю, 18 травня, яку Святіший Отець відслужив з нагоди офіційного початку понтифікату.
Під час візиту Главу Італійської Республіки супроводжували донька Лаура, двоє інших синів з дружинами та п’ятеро внуків. Після церемонії привітання на внутрішньому подвір’ї святого Дамазія президент піднявся до бібліотеки Апостольського палацу – робочого кабінету Святішого Отця, де він приймає відвідувачів. Приватна розмова між Папою Левом XIV та Серджіо Маттареллою тривала майже годину та завершилася представленням делегації та обміном подарунками.
Опісля відбулася зустріч Президента Італії з Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, якого супроводжував монсеньйор Мірослав Ваховскі, Заступник Секретаря Святого Престолу у справах стосунків з державами.
У повідомленні за підсумками переговорів у Державному Секретаріаті зазначається, що сторони висловили задоволення з приводу добрих двосторонніх стосунків і зупинилися на темах міжнародного характеру, звертаючи увагу на ситуацію в Україні та на Близькому Сході. В подальшому ході розмови обговорювалися деякі соціальні теми, з особливою згадкою про внесок Церкви в життя країни.