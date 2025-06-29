Папа прийняв у Ватикані Президента Екваторіальної Ґвінеї

В рамках переговорів у Державному Секретаріаті наголошено на внеску Католицької Церкви в сфері освіти та охорони здоров'я, а також у людський, соціальний та культурний розвиток населення

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 28 червня 2025 року, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Президента Республіки Екваторіальна Ґвінея, Теодоро Обіанґа Нгему Мбасоґо, який пізніше зустрівся з архиєпископом Полом Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями.

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Під час дружніх переговорів у Державному Секретаріаті було відзначено добрі взаємини між Святим Престолом та Екваторіальною Ґвінеєю, а також наголошено на внеску Католицької Церкви в сфері освіти та охорони здоров'я, а також у людський, соціальний та культурний розвиток населення. У ході подальшої розмови відбувся обмін думками щодо актуальних міжнародних подій, зокрема щодо наслідків конфліктів та проблем громадської безпеки в країнах Центральної та Західної Африки.