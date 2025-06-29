Папа: сопричастя, до якого кличе Ісус – це гармонія голосів, що не касує свободу

В урочистість святих Петра і Павла Папа Лев XIV наклав паллії на 54 митрополитів. Під час проповіді він привітав присутніх єпископів УГКЦ, побажавши миру українському народові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Історія цих двох апостолів зблизька торкається також і нас, спільноти Господніх учнів, що паломничає цим нашим часом», – сказав Папа Лев XIV на початку проповіді, яку він виголосив під час Святої Меси в базиліці Святого Петра у Ватикані в неділю, 29 червня 2025 р., в урочистість святих апостолів Петра і Павла. Під час богослужіння, в якому брала участь також делегація Константинопольського православного патріархату, Єпископ Риму наклав паллії на 54 митрополитів, призначених протягом року. Вказуючи на свідчення верховних апостолів, проповідник підкреслив два аспекти: церковне сопричастя та життєвість віри. В євхаристійній молитві з Наступником святого Петра єднався Синод УГКЦ під проводом Блаженнішого Святослава.

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Братерство та відмінності

У світлі біблійних читань проповідник Святіший Отець зазначив, що вони показують нам, як святі Петро та Павло посвячуються свої життя справі Євангелія. Однак, це «сопричастя в єдиному визнання віри не є мирним здобутком», адже обоє досягають його як мету, до якої дістаються після тривалого шляху, під час якого кожен «у різний спосіб приступив до віри та переживав апостольське служіння». Їхнє братерство в Святому Дусі «не касує відмінностей їхнього походження», між обома не бракувало непорозумінь, зокрема, щодо питань, пов’язаних із євангелізацією язичників. «Дорогі, історія святих Петра і Павла вчить нас, що сопричастя, до якого закликає нас Господь, є гармонією голосів і обличь, яка не скасовує свободу кожного. Наші покровителі йшли різними шляхами, мали різні ідеї, іноді вони сперечалися і конфліктували з євангельською відвертістю. Однак це не завадило їм жити concordia apostolorum, тобто живим сопричастям у Дусі, плідною гармонією в різноманітності», – сказав Лев XIV.

Все це, за словами Папи, спонукає замислитися над нашим шляхом церковного сопричастя. «Воно народжується з поштовху Святого Духа, об'єднує відмінності і творить мости єдності в розмаїтті харизм, дарів і служінь. Важливо навчитися так жити сопричастям, як єдністю в розмаїтті, щоб різноманітність дарів, поєднана у визнанні єдиної віри, сприяла звіщенню Євангелія», – сказав він, і, вказуючи на приклад апостолів Петра і Павла, наголосив на тому, що «ми потребуємо братерства». «Докладаймо зусилля для того, щоб зробити наші відмінності лабораторією єдності та сопричасті, братерства та примирення».

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Динамічний шлях

Далі проповідник вказав на те, що святі Петро й Павло спонукають нас замислитися над тим, чи наша віра є живою, адже на дорозі учнівства «завжди існує небезпека потрапити в призвичаєність, обрядовість, у душпастирські схеми». В історії обох апостолів, натомість, нас надихає «їхнє бажання відкриватися на зміни, готовність шукати відповіді на запитання, які ставлять події, зустрічі та конкретне становище спільнот». І саме в євангельському уривку з уст Ісуса прозвучало ключове запитання: «А ви Мене за кого вважаєте?». «Щодня, в кожну годину історії, ми завжди повинні звертати увагу на це питання. Якщо ми не хочемо, щоб наше християнство зводилося до пережитків минулого, як часто застерігав нас Папа Франциск, важливо вийти з ризику втомленої і статичної віри, щоб запитувати себе: ким є для нас сьогодні Ісус Христос? Яке місце Він займає в нашому житті і в діяльності Церкви? Як ми можемо свідчити про цю надію в повсякденному житті і сповіщати її тим, кого зустрічаємо?» – мовив Лев XIV, наголошуючи, що розпізнання, яке народжується з цих запитань, «дозволяє нашій вірі та нашій Церкві постійно оновлюватися».

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Запрошення до пастирської ревності

В цьому контексті Єпископ Риму, насамперед, звернувся до Церкви в цьому місті, яка «першою з-поміж усіх» покликана ставати знаком сопричастя та палати живою вірою. «У радості цього сопричастя», плекати яке нас заохочує приклад апостолів Петра і Павла, Папа звернувся зі словами привітання до митрополитів, що прибули отримати паллій. «Дорогі, цей знак, нагадуючи про доручене вам пастирське завдання, виражає єдність із Єпископом Риму, щоб у єдності католицької віри кожен із вас міг живити її в довірених вам місцевих Церквах», – мовив він, після чого додав: «Хочу також привітати членів Синоду Української Греко-Католицької Церкви: дякую за вашу присутність тут і за вашу пастирську ревність. Нехай Господь дарує мир вашому народу!». Врешті, Лев XIV також привітав делегацію, яку направив Константинопольський патріарх Вартоломей І.

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Накладення палліїв

Після проповіді диякони принесли паллії, які зберігаються при гробі святого Петра під центральним вівтарем базиліки. Паллій – це невеликий омофор з білої вовни з витканими на ньому чорними хрестами, що символізує овечку на раменах Ісуса Христа. Він є знаком сопричастя з Єпископом Риму. Під час урочистих богослужень його, насамперед, вживає сам Папа, а митрополити у своїх архидієцезіях – при особливих, урочистих нагодах. Коли принесено паллії, кардинал-протодиякон представив 54 митрополитів, після чого вони склали приречення вірності Церкві та Наступникам святого Петра. Святіший Отець прочитав молитву благословення, а далі почергово наклав паллії на кожного новопризначеного протягом року митрополита.

Нагадаємо, що від 2015 року Папа Франциск змінив цей звичай: митрополити й надалі збиралися в урочистість святих Петра і Павла у Ватикані, щоб скласти приречення вірності та отримати паллії, які Єпископ Риму благословив під час Святої Меси. Натомість накладення палліїв здійснювали Апостольські Нунції під час урочистих богослужінь у відповідних архидієцезіях, у присутності єпископів, підпорядкованих митрополитові, та місцевої церковної спільноти. Папа Лев XIV повернувся до попереднього звичаю.