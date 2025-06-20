Папа: світ невідкладно потребує миру, гине надто багато невинних людей

Наприкінці свого візиту до передавального центру в Санта-Марія-ді-Ґалерія, Папа Лев XIV в інтерв'ю для інформаційного випуску Tg1 італійського суспільного мовника «Rai» наголосив на важливості роботи Радіо Ватикану, особливо для важкодоступних районів, і розповів про проект сонячної електростанції, розроблений для центру, який є «чудовою нагодою» для боротьби з наслідками зміни клімату.

Alessandro De Carolis - Ватикан

«Я хотів би поновити цей заклик до миру, щоб за будь-яку ціну уникати застосування зброї», шукаючи «за допомогою дипломатичних інструментів діалог». Спільне обговорення з метою «пошуку вирішення» трагедії «багатьох невинних людей, які гинуть». Трохи далі від порога передавального центру Санта-Марія-ді-Ґалерія, де він провів частину дня, 19 червня 2025 р., ознайомлюючись з обладнанням, яке супроводжувало минуле й супроводжує сьогодення понад 90 років роботи Ватиканського радіо, Папа Лев XIV затримався на кілька хвилин біля мікрофона ватиканського оглядача італійського суспільного мовника RAI Іньяціо Інґрао, щоб ще раз підтвердити заклики до миру у світі, який все більше охоплює шаленство зброї.

Від Радіо Ватикану завжди отримував «добре слово»

Папа також зосередився на історії та майбутньому, яке чекає на передавальний центр, який у 1957 році заснував Пій XII і який сьогодні покликаний дати відповідь на виклики, пов'язані зі зміною клімату. «Я не знав про цей центр, про антени Радіо Ватикану», – сказав Лев XIV, який, як і під час відвідин центру Санта-Марія-ді-Ґалерія, підкреслив, наскільки корисним для нього, місіонера в Латинській Америці, було те, що він міг слухати на «маленькому радіоприймачі» короткохвильові передачі папської радіостанції, «часто навіть у горах, де не було інших можливостей». А потім аналогічно в Африці, під час своїх візитів як настоятель августиніаців, подорожуючи різними країнами. «Вночі, – згадує він, – я завжди знаходив новини, гарне слово завдяки цьому настільки важливому служінні Радіо Ватикану».

Сонячна електростанція – приклад для світу

Осередок Санта-Марія-ді-Ґалерія тепер рухається шляхом, який деякий час тому проклав Папа Франциск, який саме рік тому своїм motu proprio «Fratello sole» постановив, щоб розробити тут агровольтаїчну установку для енергетичної автономності Держави-Міста Ватикану. Для Лева XIV це «чудова нагода» і «старання з боку Церкви» дати «світу дуже важливий приклад». Всі, підкреслив він, «знають про наслідки зміни клімату і дійсно потрібно дбати про весь світ, про все створіння, як дуже чітко навчав Папа Франциск».