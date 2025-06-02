Папа про румунського священномученика Юліу Хоссу: апостол надії

У Ватикані відбулося вшанування блаженного кардинала Юліу Хоссу, єпископа Румунської Греко-Католицької Церкви, який відзначився, серед іншого, порятунком євреїв під час Другої світової війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ми зібралися сьогодні в Сикстинській каплиці, щоб у Ювілейному році, присвяченому надії, вшанувати апостола надії», – сказав Папа Лев XIV, промовляючи під час пропам’ятного заходу, що відбувся у Ватикані на честь блаженного священномученика кардинала Юліу Хоссу, Єпарха Клужа-Ґерли Румунської ГКЦ, який загинув під час комуністичного переслідування в Румунії. Захід відбувся у Сикстинській каплиці Апостольського палацу в понеділок, 2 червня 2025 р., в день літургійного вшанування цього єпископа, якого разом з іншими шістьма сподвижниками беатифікував Папа Франциск 2 червня 2019 року під час своєї Апостольської подорожі в Румунію.

Ініціатором церемонії виступила Федерація єврейських організацій Румунії, щоб вшанувати зусилля ієрарха для порятунку євреїв під час Другої світової війни. Триває процес визнання його «Праведником серед народів». Варто також згадати, що з нагоди 140-річчя його народження та 55-річчя мучеництва в Румунії на державному рівні відзначається Рік кардинала Хоссу. Під час заходу в Сикстинській каплиці, в якому взяли участь представники Церкви, влади та громадськості Румунії, промовили Сільвіо Векслер, Голова Федерації єврейських громад Румунії, було зачитано слово Блаженнішого Лучіяна кардинала Мурешана, Глави Румунської ГКЦ, звучали уривки з творів священномученика Юліу.

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Вірний і відважний пастир

Як зауважив Святіший Отець на початку свого слова, кардинал Хоссу символічно ввійшов до Сикстинської каплиці після того, як святий Павло VI 28 квітня 1969 року ввів in pectore до Колегії кардиналів, у той час, як він перебував у в’язниці за вірність Апостольській Столиці. За словами Папи, блаженний Юліу є «символом братерства, яке переступає через будь-які етнічні та релігійні межі», що проявилося в зусиллях, спрямованих на порятунок від депортації до таборів смерті євреїв північної Трансильванії. «Надія видатного пастиря була надією вірного мужа, який знає, що ворота зла не переможуть Боже діло», – мовив він XIV, навівши слова Папи Франциска, сказані під час беатифікації: «Бог послав нас у цю пітьму страждань, щоб дарувати прощення та молитися за навернення всіх». «Ці слова, – додав Лев XIV, – виражають суть духу мучеників: непохитна віра в Бога, без ненависті, але з милосердям, яке перетворює страждання на любов до переслідувачів. Вони і сьогодні залишаються пророчим закликом долати ненависть через прощення і жити вірою з гідністю та відвагою».

Актуальне послання

Як наголосив Глава Католицької Церкви, «близька до страждань єврейського народу, вершиною якого стала трагедія Голокосту», Церква добре знає, «що таке біль, марґіналізація та переслідування». Через це вона відчуває зобов’язання «будувати суспільство, зосереджене на пошані до людської гідності як на вимозі сумління». «Послання кардинала Хоссу є як ніколи актуальним. Те, що він зробив для євреїв Румунії, дії, які він вчинив, щоб захистити ближніх, незважаючи на всі ризики та небезпеки, показують його як взірець вільної, мужньої та великодушної людини, готової до найвищої жертви. Ось чому його гасло “Наша віра – це наше життя” повинно стати гаслом кожного з нас», – сказав Святіший Отець, побажавши, щоб його приклад був світлом для світу, щоб «сказати “ні” насильству, кожному насильству, ще більше, якщо воно коїться проти беззбройних і беззахисних, як діти та сім’ї».