Папа: батьки, виховуючи дітей у вірі, потребують спільноти, що підтримує

Папа Лев XIV привітав учасників семінару на тему євангелізації у сім’ях і разом з сім’ями, наголошуючи на тому, що віра, насамперед, є зустріччю з Христом, а не набором правил. Він підкреслив роль сім’ї в тому, щоб бути прикладом благодаті таїнства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Наш час – це час, який характеризується зростаючим пошуком духовності, що особливо помітно серед молоді, яка прагне справжніх стосунків і вчителів життя. Саме тому важливо, щоб християнська спільнота вміла дивитися далеко вперед, стаючи перед обличчям викликів світу охоронцем прагнення віри, яке живе в серці кожної людини», – пише Папа Лев XIV у посланні учасникам семінару «Євангелізувати разом зі сім’ями сьогодні і завтра. Церковні й душпастирські виклики». Зустріч експертів, яка відбувається 2 і 3 червня 2025 р., організувала Дикастерія у справах мирян, сім’ї та захисту життя.

Небезпека «приватизації» віри

За словами Святішого Отця, обрана тема «чудово виражає материнську стурбованість Церкви» щодо ситуації християнських сімей у світі, яким «Господь доручає передавання віри», зокрема, молодим поколінням. Папа наголошує, що «глибоке прагнення нескінченного, записане в серці кожної людини» ставить перед батьками завдання допомагати їхнім дітям усвідомлювати Боже Батьківство. Тож завдання допомагати ставати охоронцями прагнення віри вимагає звернути увагу «на ті сім’ї, які з різних причин духовно віддаленіші», тобто ті, які не почуваються залученими, або ж почуваються виключеними. «Скільком же людям сьогодні невідоме запрошення на зустріч з Богом», – пише Лев XIV, додаючи: «На жаль, попри цю потребу, дедалі поширеніша “приватизація” віри часто заважає цим братам і сестрам пізнати багатство і дари Церкви, місця благодаті, братерства і любові!».

Творити умови для зустрічі з Христом

Як зазначає Папа, чимало людей, незважаючи на «святі та здорові прагнення», довіряються фальшивим опорам, які «не витримують тягаря їхніх найглибших запитів», через що вони «знову зісковзують, віддаляючись від Бога». Часто йдеться про «примарні моделі життя, в яких немає місця для віри». Однак, рушійною силою душпастирських і місіонерських зусиль Церкви є «прагнення “рибалити” це людство, щоби рятувати його з вод зла та смерті через зустріч з Христом». «Можливо, багато молодих людей, які в наш час обирають співжиття замість християнського шлюбу, насправді потребують когось, хто б конкретно і зрозуміло, насамперед власним прикладом життя, показав їм, що таке дар благодаті таїнства і яка сила з нього випливає», – пише Святіший Отець, додаючи, що «багато батьків, виховуючи своїх дітей у вірі, потребують спільноти, яка б підтримувала їх у створенні умов, за яких діти могли б зустріти Ісуса».

Зустріч з Божою ніжністю

Папа наголошує, що віра – це насамперед «відповідь на люблячий погляд» Христа, і як повчав святий Августин, найбільшою помилкою, яку можуть зробити християни, є «поміщати Христову благодать в Його приклад, а не в дар Його особи». «Як же часто, можливо, і не так давно, ми забували про цю істину і представляли християнське життя переважно як сукупність правил, яких слід дотримуватися, підміняючи чудовий досвід зустрічі з Ісусом, Богом, Який дарує Себе нам, моралістичною, важкою, малопривабливою і, в деякому сенсі, нездійсненною в реальності повсякденного життя релігією», – зазначає Лев XIV, наголошуючи на тому, що існує велика потреба в тому, щоб сприяти «зустрічі з ніжністю Бога, Який цінує та любить історію кожного». Йдеться не про те, щоб давати поспішні відповіді на вимогливі відповіді, а про те, щоб «наближатися до людей, вислуховувати їх, старатися зрозуміти разом з ними, як долати труднощі», з готовністю відкриватися «на нові критерії оцінювання та на різні способи діяння, бо кожне покоління відрізняється від іншого та представляє власні виклики, мрії та запитання».