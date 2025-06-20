Папа про штучний інтелект: доступ до інформації не те саме, що мудрість

У посланні до учасників конференції про штучний інтелект, етику та корпоративне управління, Святіший Отець наголосив на турботі про цілісний розвиток людини та суспільства.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Поряд із надзвичайним потенціалом, який штучний інтелект може принести користь людському роду, його стрімкий розвиток також піднімає глибокі питання щодо належного використання цієї технології у створенні більш справедливого та гуманного глобального суспільства», – пише Папа Лев XIV у посланні, опублікованому в п’ятницю, 20 червня 2025 р., до учасників другого щорічного римського симпозіуму щодо штучного інтелекту, етики та корпоративного управління. Захід, який відбувався протягом 19-20 червня, охоплював кілька тематичних секцій, присвячених тому, як компанії адаптуються до штучного інтелекту. Зокрема, другий день конференції, який відбувався у Апостольському палаці у Ватикані, включав закритий круглий стіл, де обговорювалися питання, пов’язані з етикою та майбутнім управлінням штучним інтелектом, у якому брали участь представники Церкви, науковці та представники компаній, що працюють у галузі високих технологій.

Сприяти цілісному розвитку людини

Святіший Отець зазначає, що будучи винятковим витвором людського генія, штучний інтелект (ШІ) є насамперед інструментом, а, отже, відсилає до людського інтелекту, який його створив, і «значною мірою отримує свою етичну силу від намірів людей, які ним користуються». За його словами, Церква насамперед наголошує на необхідності оцінювати наслідки штучного інтелекту в світлі цілісного розвитку людини і суспільства. «Це передбачає брати до уваги добробут особи не лише з матеріальної точки зору, але й з інтелектуальної та духовної; це означає захищати недоторканну гідність кожної особи та шанувати культурне і духовне багатство й розмаїття народів світу», – підкреслює він.

Лев XIV пригадує слова свого попередника Папи Франциска, який говорив, що «суспільства сьогодні переживають певну втрату або, принаймні, затьмарення відчуття того, що є людським», а це, в свою чергу, спонукає глибше замислитися над справжньою природою та унікальністю гідності людини. «ШІ, особливо генеративний ШІ, відкрив нові горизонти на багатьох різних рівнях, включаючи посилення досліджень у сфері охорони здоров’я та наукових відкриттів, але водночас ставить тривожні питання щодо його можливих наслідків для відкритості людства до істини та краси, на нашу особливу здатність розуміти та осмислювати реальність. Визнання і шанування того, що є унікальною характеристикою людини, має важливе значення для обговорення будь-яких належних етичних рамок для управління штучним інтелектом», – наголошує Святіший Отець.

Інтегрувати в своє життя питання про істину

Папа також звертає увагу на вплив ШІ на розвиток дітей та молоді у їхньому шляху до зрілості та справжньої відповідальності, адже вони є надією на майбутнє, і добробут суспільства залежить від того, «чи зможемо ми дати їм можливість розвивати Богом дані дари і здібності та вільно й великодушно реагувати на вимоги часу та потреби інших людей». За його словами, жодне покоління ще не мало такого швидкого доступу до великої кількості інформації, яка зараз доступна завдяки ШІ, однак доступ до даних «не слід плутати з інтелектом, який обов’язково передбачає відкритість людини до остаточних життєвих питань і відображає орієнтацію на Істину й Добро». «Зрештою, справжня мудрість має більше спільного з розпізнаванням істинного сенсу життя, ніж з доступністю інформації», – зазначає Святіший Отець. Він заохочує учасників конференції під час обговорень розглядати ШІ також в контексті необхідного міжпоколіннєвого виховання, яке дозволить молоді «інтегрувати істину в своє моральне і духовне життя», щоб це впливало на їхні зрілі рішення.