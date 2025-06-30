Папа: прирікати людей на голодну смерть стало способом ведення війни

Папа Лев XIV звернувся із посланням до учасників 44-ї сесії конференції Продовольчої та сільськогосподарської програми ООН. Він засудив той факт, що багато людей гинуть від голоду, і що поки цивільне населення слабшає від бідності, політичні лідери процвітають завдяки корупції.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Церква підтримує всі ініціативи, спрямовані на подолання скандалу голоду в світі, поділяючи почуття свого Господа Ісуса, Який, як розповідають Євангелії, побачивши, що до Нього наближається великий натовп, щоб слухати Його слово, перш за все подбав про те, щоб нагодувати його, і тому доручив своїм учням вирішити цю проблему, щедро благословивши їхні зусилля», – пише Папа Лев XIV учасникам 44-го блоку засідань Конференції Продовольчої та сільськогосподарської програми ООН (FAO), яка цього року відзначає своє 80-річчя. Глава Католицької Церкви підкреслив, що євангельська розповідь, яку називаємо «помноженням хліба», говорить нам про те, що «ключ до подолання голоду лежить у тому, щоб ділитися, а не жадібно накопичувати».

Папа з гіркотою визнає, що хоч і були «зроблені важливі кроки», продовольча безпека на світовому рівні погіршується, і ми є «далекими від виконання доручення, яке в 1945 році дало початок цій міжурядовій організації». За його словами, «постійна трагедія голоду та недоїдання», сьогодні присутня в багатьох країнах, стає ще ганебнішою, коли усвідомлюємо, що «земля спроможна виробити достатню кількість поживи для всіх людей».

Голод як зброя

Лев XIV з особливим розчаруванням вказує на застосування голоду як зброї, адже «причинятися до голодної смерті населення стало дуже економним способом ведення війни». Підпал полів, викрадення худоби, блокування допомоги стали тактикою, яка «дедалі частіше застосовується тими, хто має намір контролювати беззахисне населення». У таких конфліктах першими цілями стають мережі водопостачання та шляхи забезпечення, виробники не можуть продавати продовольство, шалено зростають ціни. «Це призводить до того, що величезна кількість людей гине від голоду, а ситуація ускладнюється тим, що, поки цивільне населення знемагає від злиднів, політичні верхівки збагачуються завдяки корупції та безкарності», – зауважує Святіший Отець, наголошуючи, що настав час, щоб світ «застосував чіткі, помітні та спільні обмеження для того, щоб накладати санкції на ці зловживання». За його словами, «ми не повинні забувати, що рано чи пізно нам доведеться відповідати перед майбутніми поколіннями, які отримають у спадок несправедливість і нерівність».

Сталість продовольчих систем неможлива без миру

Папа підкреслив, що політичні кризи, збройні конфлікти й економічні пертурбації відіграють центральну роль у поглибленні продовольчої кризи. Перешкоди для допомоги та підрив сільського господарства не лише позбавляють доступу до їжі, але й права на гідне життя. «Крім того, – додає він, – без миру та стабільності не буде можливим забезпечити стійкість агропромислових систем, а також здорове, доступне та стале харчування для всіх». З цього випливає усвідомлення необхідності діалогу.

Кліматичний виклик

Продовольчі системи також «мають великий вплив на кліматичні зміни і навпаки». Тому слід зупинити «соціальну несправедливість, спричинену природніми катаклізмами та втратою біорозмаїття». Для захисту екосистем і населення, як підкреслив Святіший Отець, потрібні «мобілізація ресурсів з боку урядів, громадських та приватних інституцій», бо без «рішучих і скоординованих» дій щодо клімату не буде можливим «забезпечити агропродовольчі системи, здатні прогодувати населення світу, кількість якого зростає», бо не вистачить лише виробити продовольство, потрібно, щоб продовольчі системи були сталими й доступними для всіх.

Ставати ремісниками миру

Врешті, Лев XIV звертає увагу на величезну поляризацію міжнародних стосунків. Це спричиняється до того, що «інноваційні фінансові й технологічні ресурси, замість бути використаними для викорінення бідності та голоду в світі, скеровуються на виробництво й торгівлю зброєю». Тому ще ніколи не було невідкладним як сьогодні те, щоб «ми ставали ремісниками миру, трудячись у цьому сенсі задля спільного блага». «Для забезпечення миру та розвитку, що розуміється як покращення умов життя населення, яке страждає від голоду, війни та бідності, необхідні конкретні дії, засновані на серйозних та далекоглядних підходах», – наголошує Святіший Отець, запевняючи у тому, що в «здійсненні цієї шляхетної справи» Святий Престол «завжди залишатиметься на служінні злагоді між народами й не втомлюватиметься співпрацювати задля спільного блага родини народів», особливо маючи на думці тих, «хто страждає від голоду та спраги».