Папа про блаженного Флоріберта Чуї: не опускати руки перед обличчям зла

Приймаючи паломників з ДР Конго, які прибули до Риму на беатифікацію свого земляка мученика Флоріберта Бвани Чуї, Папа Лев XIV підкреслив важливість свідчення, що полягає в тому, щоб не опускати руки перед обличчям зла та не переставати мріяти про кращий світ, покладаючи надію на Бога.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Звідки молодий чоловік черпав силу протистояти корупції, вкоріненій у поширеній ментальності та спроможній на будь-яке насильство? Рішення залишатися чистим – він був службовцем на митниці – визріло у свідомості, сформованій молитвою, слуханням Божого слова, сопричастям із братами», – сказав Папа Лев XIV, приймаючи у понеділок, 16 червня 2025 р., паломників з ДР Конго, які напередодні брали участь у беатифікації мученика Флоріберта Бвани Чуї, молодого конголезького митника, убитого через те, що через свої релігійні переконання він відмовився пропустити партію продовольства, небезпечного для здоров’я населення. В зустрічі взяли участь мама та родичі блаженного, конголезькі єпископи та представники Спільної святого Егідія, до якої він належав.

Папа вітається з мамою блаженного (@Vatican Media)

Духовність трьох «P»

Святіший Отець підкреслив, що новий блаженний керувався духовністю Спільноти святого Егідія, яку Папа Франциск підсумував як духовність трьох «P» від італійських слів «preghiera» (молитва), «poveri» (вбогі) та «pace» (мир). «Убогі були вирішальними в його житті. Блаженний Флоріберт жив у тісній дружбі з дітьми вулиць, які були зігнані до Ґоми війною, зневажені та осиротілі. Він любив їх Христовою милосердною любовʼюп: цікавився ними та дбав про їхнє людське та християнське виховання. Сила Флоріберта зростала у вірності молитві та убогим», – мовив Лев XIV, додаючи, що він також був «мужем миру» в стражденному регіоні Ківу, пошматованому насильством, ведучи «боротьбу за мир з лагідністю, служачи бідним, практикуючи дружбу і зустріч у розділеному суспільстві».

Жодна земля не полишена Богом

За словами Папи, цей юнак, «не бажаючи опускати руки перед обличчям зла», підтримував мрію, джерелом якої були слова Ісуса: «Не залишу вас сиротами», в той час, як чимало ровесників почувалися покинутими та без надії. «Жодна земля не покинута Богом! Він заохочував своїх друзів не опускати руки та не жити лише для себе. Незважаючи ні на що, він висловлював довіру щодо майбутнього», – сказав Лев XIV, цитуючи слова Флоріберта: «Господь готує новий світ, де більше не буде війни, ненависть буде знищена, насильство більше не навідуватиметься, як злодій уночі... діти будуть рости в мирі. Так, це велика мрія. Тож не живімо для того, що не має цінності. Живімо краще для цієї великої мрії!».

Підсумовуючи, Святіший Отець зазначив, що цей африканський мученик показує на «континенті, багатому молоддю», як юнаки й дівчата можуть стати «закваскою беззбройного й обеззброюючого миру». «Цей конголезький мирянин підкреслює цінність свідчення мирян і молоді. Нехай же, за заступництвом Діви Марії та блаженного Флоріберта, якнайшвидше настане довгоочікуваний мир у Ківу, Конго та всій Африці!» – побажав Папа.