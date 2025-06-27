Послання Папи Лева XIV на Всесвітній день молитви за освячення священників

У п’ятницю, 27 червня 2025 р., пресслужба Святого Престолу поширила послання Папи Лева XIV з нагоди Всесвітнього дня молитви за освячення священників, який відзначається в день урочистості Пресвятого Ісусового Серця.

Дорогі брати у священстві!

У цей День молитви за освячення священників, який відзначається в урочистість Найсвятішого Серця Ісуса, звертаюся до кожного з вас із вдячним і сповненим довір’я серцем.

Христове Серце, пронизане любов’ю, є живим, життєдайним єством, яке приймає кожного з нас, перетворюючи за образом Доброго Пастиря. Саме там ми розуміємо справжню ідентичність нашого священничого служіння: палаючи Божим милосердям, ми є радісними свідками Його любові, яка зцілює, провадить і відкупляє.

Тому сьогоднішнє свято відновлює в наших серцях покликання до цілковитого дарування себе на служіння святому Божому люду. Ця місія починається з молитви і розвивається в єднанні з Господом, Який постійно оживляє в нас свій дар: святе покликання до священства.

Пригадувати цю благодать, як каже святий Августин, означає входити у безмежний, бездонний храм (пор. Сповідь, X, 8.15), який не просто зберігає щось з минулого, але чинить те, що там знаходиться, завжди новим і актуальним. Тільки зберігаючи в пам’яті, ми живемо і відроджуємо те, що Господь передав нам, просячи, щоб ми так само передавали це в Його ім’я. Пам’ять об’єднує наші серця в Христовому Серці, а наше життя – в житті Христа, щоб ми стали здатними нести Слово і Святі Таїнства спасіння святому Божому людові, задля світу, примиреного в любові. Лише в Серці Ісуса ми знаходимо свою справжню людськість як Божі діти та як брати і сестри між собою. З огляду на ці причини я хотів би сьогодні звернутися до вас із наполегливим закликом: будьте будівничими єдності та миру!

У світі, де зростає напруженість, також і в сім’ях та церковних громадах, священник покликаний сприяти примиренню і пробуджувати сопричастя. Бути будівничими єдності та миру означає бути пастирями, які мають здатність до розпізнавання, вправними в збиранні разом довірених нам фрагментів життя, щоб допомогти людям віднайти світло Євангелія в тяготах життя; це означає бути мудрими читачами реальності, виходячи за межі тимчасових емоцій, страхів і моди, означає формулювати душпастирські пропозиції, які породжують і відроджують віру, будуючи добрі стосунки, узи солідарності, спільноти, в яких сяє стиль братерства. Бути будівничими єдності та миру означає не нав’язувати себе, а служити. Зокрема, священниче братерство стає достовірним знаком присутності воскреслого Господа серед нас, коли воно характеризує спільний шлях наших священників.

Тому заохочую вас сьогодні відновити перед Христовим Серцем своє «так» Богові та Його святому людові. Дозвольте, щоб вас формувала благодать, бережіть полумʼя Святого Духа, отримане під час свячень, щоб, з’єднані з Ним, ви могли бути таїнством Ісусової любові в світі. Не бійтеся своєї немічності: Господь шукає не досконалих священників, а смиренних сердець, відкритих до навернення і готових любити так, як Він сам нас полюбив.

Дорогі брати-священники, Папа Франциск наново запропонував нам набожність до Пресвятого Серця як місце особистої зустрічі з Господом (див. Dilexit nos, 103), отже, як місце, куди ми можемо принести і полагодити наші внутрішні конфлікти і ті, що роздирають сучасний світ, щоб «в Ньому ми стаємо здатними до здорових і щасливих стосунків, до будування в цьому світі Царства любові та справедливості. Наше серце, з’єднане з Христовим, здатне на це соціальне диво» (Там же, 28).

У цей Святий Рік, який запрошує нас бути паломниками надії, наше служіння буде настільки плідним, наскільки воно буде вкорінене в молитві, прощенні, близькості до бідних, до сімей, до молоді, яка шукає правди. Не забуваймо: святий священник причиняється до того, що навколо нього розквітає святість.

Ввіряю вас Марії, Цариці апостолів і Матері священників, і благословляю всіх вас від усього серця.

Дано у Ватикані, 27 червня 2025 р.

Лев XIV, Папа