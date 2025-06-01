Папа: наше життя – це дорога до Ісуса, в якій нас супроводжує Богородиця

Папа Лев XIV привітав учасників молитовної ходи у Ватиканських садах з нагоди завершення місяця травня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

На Пречисту Діву Марію як нашу супутницю в дорозі до Ісуса вказав Папа Лев XIV, промовляючи ввечері, 31 травня 2025 р., до приблизно двох тисяч вірних, які з нагоди завершення місяця, присвяченого Богородиці, зібралися на молитву у Ватиканських садах.

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Молитовна хода Ватиканськими садами

В останній день травня Вікаріат для Держави-Міста Ватикану організував традиційну процесійну ходу зі свічками з проказуванням молитви Святого Розарію. Молитву, яка розпочалася о 20:00 біля храму святого Стефана, провадив кардинал Мауро Ґамбетті, Архипресвітер базиліки Святого Петра та Вікарій Папи для Держави-Міста Ватикану. Хода пройшла Ватиканськими садами до місця, де за понтифікату Папи Лева XIII було побудовано репродукцію печери Масабʼєль, місця об’явлення Пресвятої Богородиці в Люрді. Там до молільників приєднався Папа Лев XIV, який звернувся до них з коротким словом.

«Дорогі браття й сестри, з радістю приєднуюся до вас у цьому молитовному чуванні на завершення травня. Це жест віри, яким ми просто і побожно збираємося під материнським покровом Діви Марії. Цього року він нагадує про деякі важливі аспекти Ювілею, який ми відзначаємо: хвалу, подорож, надію і, передусім, віру, над якою ми розмірковуємо і яку виявляємо спільно», – сказав Святіший Отець.

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Через Марію до Ісуса

Папа нагадав слова свого попередника святого Івана Павла ІІ, який підкреслював, що Розарій – це молитва з марійським обличчям і з христологічним серцем, яка «зосереджує в собі все євангельське повчання». «І справді, роздумуючи над радісними таємницями, під час пройденого шляху ви увійшли й перебували, немов у паломництві, в багатьох місцях життя Ісуса: в дім у Назареті, споглядаючи Благовіщення, в дім Захарії, споглядаючи відвідини Єлизавети, які сьогодні святкуємо, у Вифлеємську печеру, споглядаючи Різдво, в єрусалимський храм, споглядаючи жертвування Ісуса, а згодом – віднайдення Його», – мовив Лев XIV, додаючи, що під час проказування молитви «Радуйся, Маріє», паломники з вірою повторювали слова ангела з Благовіщення та вітання Єлизавети.

«Ваші кроки, таким чином, були позначені Божим словом, яке своїм ритмом ознаменувало ваш хід, зупинки та відправлення, так само як і для Ізраїльського народу в пустелі, який прямував до обітованої землі. Тож дивімося на наше життя як на шлях слідування за Ісусом, який ми маємо пройти, як ми це зробили сьогодні ввечері, разом з Марією», – заохотив Святіший Отець, закликаючи також просити в Господа благодаті «вміти прославляти Його кожного дня». Дякуючи на завершення учасникам молитви, Папа скерував окремі слова подяки монахиням бенедиктинкам, які в монастирі «Mater Ecclesiae» на території Ватикану «своєю постійною та прихованою молитвою підтримують нашу спільноту та нашу працю».