Папа молодим астрономам: діліться радістю і захватом від зір

Папа Лев XIV звернувся до учасників цьогорічної Літньої школи Ватиканської обсерваторії, які в червні мають нагоду почути від провідних світових експертів з астрономії про основні результати трирічних досліджень за допомогою телескопа «Джеймса Вебба» та іншими відкриттями у цій галузі. Святіший Отець заохотив присутніх ділитися радістю і захватом, а також працювати над розвитком науки для побудови більш мирного та справедливого світу.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

В п’ятницю, 16 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв у залі консисторій Апостольського палацу учасників Літньої школи Ватиканської обсерваторії (VOSS) родом з 22 країн, які протягом червня відвідують лекції провідних світових експертів з астрономії та працюють над проектами, які стосуються їхніх власних досліджень. Тема цьогорічної Літньої школи: «Дослідження всесвіту за допомогою телескопа Джеймса Вебба: перші три роки». На VOSS молодим астрономам представляють всебічний огляд основних результатів, отриманих за допомогою вищезгаданого телескопа, а також ознайомлюють з відкриттями у чотирьох основних галузях: перше світло і реіонізація, утворення і еволюція галактик, народження зірок і протопланетних систем, планетні системи і походження життя.

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Розвиток науки на благо людства

«Я складаю вам свої молитовні побажання, щоб цей досвід спільного життя і навчання був не тільки академічно і особистісно збагачуючим, але також допоміг розвинути дружбу і форми співпраці, які можуть тільки сприяти розвитку науки на благо нашого єдиного людського роду», – звернувся до студентів та викладачів Літньої школи Ватиканської обсерваторії Папа. Він пригадав, що завдяки телескопу Джеймса Вебба «ми вперше можемо зазирнути глибоко в атмосферу екзопланет, де можливий розвиток життя і вивчати туманності, де формуються самі планетні системи». Лев XIV зазначив, що цей винятковий прилад дає можливість «простежити прадавнє світло далеких галактик, яке вказує на самий початок нашого всесвіту».

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Захоплення і таїнственна радість

Папа сказав, що багато століть тому автори Святого Письма не мали привілею вивчати всесвіт з допомогою телескопа, проте їхня поетична та релігійна уява дозволяла торкнутися моменту сотворення, коли «зорі блищать на своїх чатах і веселяться; покличе їх, – вони відкликаються: “Ось ми!” І світять радісно для того, хто створив їх» (Вар. 3,34). «Хіба в наші дні фотографії телескопа Джеймса Вебба не викликають у нас захоплення і таїнственну радість, коли ми споглядаємо їхню величну красу?» – запитав він.

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Без вагання ділитись радістю і захватом

Святіший Отець нагадав молодим астрономам, що їх наукова діяльність має служити спільному благу. «Будьте великодушними і діліться, наскільки лише можете, тим, чого ви навчилися і досвідчили,– заохотив Папа. – Без вагання діліться радістю і захватом, які народилися від споглядання “насіння”, яке, за словами святого Августина, Бог посіяв у гармонії всесвіту» (пор. De Genesis ad Litteram, V, 23, 44-45). Він підкреслив, що чим більше радості студенти розділятимуть з іншими, тим більше вона зростатиме, і таким чином, завдяки своєму прагненню до знань, вони зможуть «зробити свій внесок у побудову більш мирного і справедливого світу». Насамкінець Папа поблагословив присутніх, побажавши їм мудрості та розуміння, радості та миру.