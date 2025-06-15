Лев XIV до молоді Чикаго та всього світу: сприяти миру та єдності

У відеозверненні до учасників свята в Чикаго з нагоди обрання його Наступником апостола Петра, Святіший Отець Лев XIV підкреслив важливість віри задля плекання миру та злагоди між народами.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Я хотів би висловити вам свою вдячність і водночас заохотити вас і далі будувати спільноту, дружбу, як брати і сестри у вашому повсякденному житті, у ваших сім’ях, у ваших парафіях, в архидієцезії та в усьому світі», – сказав Папа Лев XIV у відеозверненні, яке транслювалося в суботу, 14 червня 2025 р., учасникам заходу на чиказькому стадіоні «Рейт-Філд», який організувала Чиказька архидієцезія, щоб відзначити обрання на Петровий Престол свого земляка. У своєму слові, зверненому особливим чином до молоді дієцезії та до всієї молоді світу, Святіший Отець вказав на важливість будування спільноти, беручи за приклад Пресвяту Тройцю, «модель Божої любові до нас».

Божа благодать, яка зціляє серце

Папа зазначив, що іноді обставини нашого життя не дають можливості жити вірою як члени спільноти віри, однак Господь у різний спосіб шукає людину та запрошує через Святе Письмо та рідних до пізнання Ісуса Христа, щоб відкрити для себе, «наскільки важливо для кожного з нас звернути увагу на присутність Бога в нашому серці» та шукати способи, щоб послужити іншим. «І в цьому служінні іншим ми можемо відкрити для себе, що, гуртуючись у дружбі, будуючи спільноту, ми також можемо віднайти справжній сенс нашого життя», – сказав Святіший Отець. Він зауважив, що існує багато людей, які переживають тривогу, самотність, різні форми смутку та депресії і в цьому контексті завдяки єднанню як брати і сестри чи друзі в спільноті або парафії можемо відкрити для себе, що Божа благодать і любов «може по-справжньому зцілити нас, може дати нам сили, які потрібні, може бути джерелом тієї надії, якої ми всі потребуємо в нашому житті».

Відкрити силу Божої любові

Лев XIV зазначив, що молодь є обітницею надії для багатьох, щоб сприяти злагоді між усіма народами. «Ми повинні вийти за рамки наших – якщо їх можна так назвати – егоїстичних підходів. Ми повинні шукати шляхи об’єднання та поширення послання надії. Святий Августин говорить нам, що якщо ми хочемо, щоб світ став кращим, ми повинні почати з себе, ми повинні почати з нашого життя, з нашого серця», – сказав він.

За словами Святішого Отця, завдяки зростанню в єдності та відкритті віри в Ісуса Христа, молодь може стати посланням надії, щоб сприяти миру та єдності в сучасному світі. «Тому я хотів би запросити вас усіх зупинитися на хвильку, відкрити свої серця для Бога, для Божої любові, для того миру, який може дарувати нам тільки Господь. Відчути, наскільки глибоко прекрасною, сильною, значущою є Божа любов у нашому житті. І визнати, що хоча ми нічого не робимо, щоб заслужити Божу любов, Бог, у своїй щедрості, продовжує виливати на нас свою любов. А даруючи нам свою любов, Він просить нас лише бути щедрими і ділитися з іншими тим, що Він нам дав», – пояснив Лев XIV.