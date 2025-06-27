Папа до новопресвітерів: наслідуйте святих душпастирів

Проповідуючи під час Святої Меси в Папській базиліці святого Петра у Ватикані з нагоди рукоположення нових пресвітерів, Святіший Отець наголосив на важливості у житті священника Пресвятої Євхаристії, на завданні дбати про єдність і необхідності піклуватися про довірений йому Божий люд.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Будьте близькими для своєї пастви, жертвуйте свій час і сили для всіх, не щадячи себе, не роблячи різниці між людьми, як вчить нас пробитий бік розп’ятого Христа і приклад святих», – сказав Папа Лев XIV в п’ятницю, 27 червня 2025 р, в урочистість Пресвятого Серця Ісусового, проповідуючи під час Святої Меси у Папській базиліці святого Петра у Ватикані. Під час Євхаристійного богослужіння з нагоди чергової події Ювілейного року – Ювілею священників, Святіший Отець уділив пресвітерські свячення 32 дияконам, між якими був о. Віталій Дмитришин з Київсько-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.

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Уподібнюватися до Доброго Пастиря

Папа зазначив, що говорити про Пресвяте Серце Ісуса у житті священників означає чинити таїнство Христа присутнім у світі. Він зауважив, що любов Бога є універсальною і в Його очах «немає місця для будь-яких поділів і ворожнечі», що особливо важливо у час великих й жахливих конфліктів. «Наша надія ґрунтується на усвідомленні того, що Господь не залишає нас: Він завжди нас супроводжує. Однак ми покликані співпрацювати з Ним, перш за все, ставлячи Євхаристію, джерело і вершину всього християнського життя, в центрі нашого існування, а відтак через плідне приймання Святих Таїнств, особливо часто приступаючи до Святого Таїнства Покаяння, і, зрештою, через молитву, роздуми над Божим словом і здійснення діл любові, дедалі більше уподібнюючи наші серця до серця Отця милосердя», – сказав Святіший Отець, покликаючись на навчання ІІ Ватиканського Собору.

Відтак проповідник звернув увагу на євангельське читання (Лк. 15,3-7), яке розповідає про Божу радість і радість кожного пастиря з приводу повернення до стада хоча б однієї з його овець, а тому закликав наслідувати Доброго Пастиря, «даруючи прощення тим, хто помилився, шукати тих, хто заблукав або був виключеним, піклуючись про тих, хто страждає тілом і духом, у великому обміні любов’ю», яка випливає з пронизаного боку Христа, ніколи не вичерпується та огортає всіх людей.

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Любити Бога і своїх ближніх

Папа зазначив, що священниче служіння – це служіння освячення і примирення задля єдності Христового Тіла. Тому ІІ Ватиканський Собор запрошує священників докладати всіх зусиль, «щоб привести всіх до єдності в любові» через гармонізацію відмінностей, аби ніхто не почувався чужим. «Також радить їм перебувати в єдності з єпископом і між собою. Бо чим більше єдності буде між нами, тим більше ми будемо знати, як привести інших до кошари Доброго Пастиря, щоб жити як брати в єдиному домі Отця», – нагадав Лев XIV.

Відтак проповідник звернувся до дияконів, які отримали під час Святої Меси пресвітерські свячення. «Я скажу вам кілька простих речей, але які вважаю важливими для вашого майбутнього і для майбутнього душ, які будуть вам довірені. Любіть Бога і своїх братів й сестер, будьте великодушними, ревними у звершенні Святих Таїнств, у молитві, особливо в адорації, і в служінні. Будьте близькими до своєї пастви, жертвуйте свій час і сили для всіх, не шкодуючи себе, не роблячи різниці між людьми, як вчить нас пробитий бік розп’ятого Христа і приклад святих», – заохотив Святіший Отець.

За словами Папи, Церква у своїй тисячолітній історії мала і має чудові постаті священничої святості, а тому закликав дорожити цим багатством, вивчаючи їхнє життя і твори, наслідувати їхні чесноти, а також наполегливо звертатись за заступництвом. «Наш світ надто часто пропонує сумнівні та непослідовні моделі успіху і престижу. Не піддавайтеся їм! Натомість подивіться на стійкий приклад і плоди апостольського служіння, часто приховані і смиренні, на тих, хто у своєму житті служив Богові і своїм братам й сестрам з вірою і посвятою, і зберігати пам’ять про них своєю вірністю», – наголосив Лев XIV.