Папа: в Церкві не можна толерувати зловживання, подяка журналістам

Заклик проти будь-яких форм зловживання: сексуального, влади, сумління. Такий зміст має послання, яке Папа Лев XIV надіслав з нагоди театральної вистави в Перу «Proyecto Ugaz», присвяченої Паолі Уґас, журналістці, відомій своїм розслідуванням про нині забороненого рух Sodalicio, через що вона стала об'єктом переслідувань. Натхненний досвідом цієї жінки, Папа закликає до свободи преси: «Скрізь, де журналіста змушують замовкнути, демократія слабшає».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

«Закріпити в усій Церкві культуру запобігання, яка не терпить жодної форми зловживання: ані владою чи авторитетом, ані совістю чи духовністю, ані сексуального», – такий заклик знаходимо в посланні Папи Лева XIV організаторам театральної постановки «Proyecto Ugaz», ініціативи, яка протягом червня відбувається в столиці Перу місті Лімі. Проект присвячений Паолі Угас, відомій у цій південноамериканській країні своєю роботою з розслідування одного з найпотужніших у минулому рухів у всій Латинській Америці, «Товариства християнського життя», більш відомого під назвою «Sodalicio». Цей рух 14 квітня цього року розпустив Папа Франциск одним з останніх своїх урядових актів. Причиною стали різного роду зловживання і корупція всередині нього.

Боротьба за правду і справедливість

У 2015 році Паола Уґас разом зі своїм колегою Педро Салінасом опублікувала книгу, в якій зібрала свідчення потерпілих. На основі цих свідчень перуанська прокуратура вжила низку заходів, а в самій організації було проведено внутрішнє розслідування, що призвело до втручання Папи Франциска, який завжди приділяв велику увагу цій справі. Однак ці ж сторінки коштували фрілансерці років позовів, переслідувань, атак на її приватне та професійне життя, особливо через соціальні мережі. У листопаді 2022 року вона звернулася до Папи Бергольйо з проханням про допомогу та захист. Ця підтримка продовжується і посилюється з Папою Левом XIV, який досконало знає перуанську реальність і справу товариства, а також роботу самої Паоли, яку він обійняв у травні під час першої після Конклаву аудієнції для представників медіа.

Біль, який занадто довго замовчували

Саме на цю аудієнцію в залі Павла VI, що відбулася через чотири дні після його обрання, посилається Папа у своєму посланні, яке у театрі в Лімі зачитав монсеньйор Жорді Бертомеу, службовець Дикастерії віровчення і апостольський комісар у Перу в справі «Sodalicio». Але спочатку Папа тричі дякує. Перш за все, тим, хто створив і реалізував Proyecto Ugaz, який є не просто театром, а «пам'яттю, викриттям і, перш за все, актом справедливості», надавши «голос і обличчя болеві, який занадто довго замовчувався». Завдяки цьому проекту «жертви колишньої духовної сім'ї Sodalitium та журналісти, які супроводжували їх – з мужністю, терпеливістю та вірністю істині – висвітлюють поранений, але сповнений надії обличчя Церкви», – пише Папа. «Ваша боротьба за справедливість є також боротьбою Церкви», – додає він, вказуючи на те, що «віра, яка не торкається ран тіла і душі людини, є вірою, яка ще не пізнала Євангелія». «Сьогодні ми бачимо цю рану в багатьох дітях, молодих людях і дорослих, яких зрадили там, де вони шукали розради; а також у тих, хто ризикнув своєю свободою і своїм ім'ям, щоб правда не була похована», – пише Лев XIV.

Заклики Папи Франциска

Наступну подяку Святіший Отець адресує тим, хто не зрадив цю справу, «навіть коли їх ігнорували, дискредитували чи навіть переслідували в судовому порядку». У цьому сенсі він цитує Лист до Божого люду від серпня 2018 року, який Папа Франциск написав після важкої подорожі до Чилі та зустрічі з жертвами зловживань: «Біль жертв та їхніх родин є також нашим болем, і тому необхідно терміново підтвердити наше зобов'язання забезпечити захист дітей та вразливих дорослих». Лев XIV підтримує заклик свого попередника, який у тому ж листі закликав усіх «до глибокого церковного навернення». Це «не риторика, а конкретний шлях смирення, правди та надолуження», як підкреслює він, вказуючи на те, що «запобігання та піклування – це не душпастирська стратегія, а серце Євангелія».

Вільна та етична журналістика

Папа Лев рішуче висловлює свою думку, сповнену «занепокоєння та надії», щодо «любого» перуанського народу. «У цей час глибоких інституційних і соціальних напружень захист вільної та етичної журналістики є не тільки актом справедливості, але й обов'язком усіх, хто прагне сильної та партисипативної демократії», – пише він, додаючи: «Культура зустрічі будується не на порожніх розмовах чи маніпульованих історіях, а на фактах, викладених об'єктивно, ретельно, з повагою та мужністю». Святіший Отець звертається до перуанської влади, а також до громадянського суспільства і кожного громадянина з проханням захищати тих, хто, від спільнотних радіостанцій до традиційних медіа, розповідає про реальність «чесно і відважно». «Скрізь, де журналіста змушують замовкнути, слабшає демократична душа країни», – наголошує він.

«Свобода преси є невід'ємним спільним благом. Ті, хто сумлінно виконує це покликання, не повинні бачити, як дріб'язкові інтереси або страх перед правдою змушують замовкнути їхній голос», – заявляє Папа. Він залишає послання, просякнуте «пастирською любов'ю», всім перуанським комунікаторам: «Не бійтеся, завдяки своїй роботі ви можете бути творцями миру, єдності та соціального діалогу. Будьте сіячами світла серед тіней». «Нехай це пробудить серця, розбудить совісті та допоможе нам побудувати Церкву, де ніхто ніколи не мусить мовчки страждати і де правда сприймається не як загроза, а як шлях до визволення», – побажав Лев XIV.