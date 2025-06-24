Папа Мальтійському Лицарському Ордену: звіщати вбогим Божу любов

У посланні з нагоди урочистості святого Івана Хрестителя, покровителя Ордену, Лев XIV нагадує про важливість розпізнавання знаків Святого Духа, щоб не впасти у мирськість. Він закликає прямувати шляхом оновлення, яке є не лише інституційним, нормативним, а має бути насамперед внутрішнім, духовним.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Tuitio fidei та obsequium pauperum: захист віри та служіння бідним. Цими принципами надихається Суверенний Лицарський Орден Госпітальєрів святого Івана Єрусалиму, Родосу і Мальти, відомий також як Суверенний Мальтійський Орден. Саме ці принципи лягли в основу послання, яке Папа Лев XIV написав членам ордену з нагоди урочистості народження святого Івана Хрестителя, Небесного покровителя спільноти. В листі, опублікованому 24 червня 2025 р., Святіший Отець нагадує, що посвячення марґіналізованим – це вираження любові Бога, і якщо цього забракне, «Орден може втратити свій релігійний характер, перетворюючись у філантропічну організацію».

Тому любов, яку ми даруємо іншим, наслідуючи приклад Ісуса, стає «відповіддю любові». «Своїм упокоренням» Він передає нам свою любов, «яку ми можемо повернути Йому у вигляді вдячності». «Так само і з бідним. Якщо ми любимо його, стаючи на його рівень, любов, яку ми йому передаємо, повертається до нас у вигляді його вдячності, яка випливає не з упокорення, а з радості. Це і є tuitio fidei, бо таким чином ви конкретно передаєте віру в Бога-любов, даруючи досвід Його близькості», – пояснив Папа.

Для доброго діла потрібні добрі засоби

Лев XIV також звертає увагу на засоби, що використовуються для підтримки потребуючих. «Щоб досягти благої мети, – підкреслює він, – засоби повинні бути добрими; але в цій сфері спокуса може легко з'явитися під виглядом добра». Звідси випливає заклик завжди розглядати все у світлі натхненних принципів – tuitio fidei та obsequium pauperum – не піддаючись спокусі мирського, яку можна не помітити «саме через ілюзію, яку несе в собі мирське». Тому важливо пам'ятати, що «ми не від світу цього» і що навіть Ісус був пережив спокушування з боку лукавого. І в «цій особливо підступній спокусі» потрібно бути пильним, бо «верховенство Бога не продається за владу цього світу». «Якби Ісус погодився на спокусу, Він би вжив недозволених засобів і не досяг би мети, яку Отець поставив перед Його місією», – пише Папа, додаючи, що «Святий Дух допомагає викрити обмани лукавого, тому ми покликані постійно розрізняти, чи нас веде Святий Дух, чи лукавий, чи просто наші інтереси».

На шляху оновлення

Покликаючись на нещодавні реформи, Святіший Отець зазначає, що Орден прямує шляхом оновлення, і воно, за його словами, не може бути лише нормативним та інституційним, а має бути «насамперед внутрішнім, духовним», бо саме це надає сенсу нормам. Шлях оновлення не закінчився, підкреслює Папа, але «вимагає навернення серця, що є завданням усього життя для кожного з нас. «Ми знаємо, наскільки важким є навернення серця», – пише він, закликає членів Першого рангу, тобто, кавалерів та капеланів з вічними обітами, «перемагати будь-яку спокусу секуляризації, тобто життя, яке не натхненне тією євангельською радикальністю, яка властива чернечому ордену», закликаючи розпізнавати знаки Святого Духа: благодать, яка може торкнутися й інших рангів. Навернення, додає Лев XIV, відбувається також через опіку над «Панами хворими», як їх називають члени ордену, і над будь-якими бідними, що є плодом духовності блаженного брата Жерара, засновника ордену.

Молитва – фундаментальний вимір формування

Папа висловлює велику надію на наявність деяких кандидатів до новіціату, які також представляють «виклик для всього Ордену і, перш за все, для вихователів». «Формування є фундаментальним аспектом для всіх інститутів посвяченого життя, і воно є особливо складним через складність життєвого досвіду кандидатів у наш час», – пише він, підкреслюючи: «Воно повинна мати на меті, як фундаментальний елемент, молитву: літургійну та особисту, яка живиться самотністю та тишею, необхідними вимірами, тим більше тоді, коли ми присвячуємо себе служінню ближньому, щоб це було свідченням Божої любові, яка стає присутньою».

Святіший Отець також щиро підтримує бажання деяких членів з довічними обітами розпочати спільнотне життя, яке «конкретно формує взаємну любов і справжнє дотримання трьох євангельських рад». «Навіть якщо реалізація цього наміру зустріне певні труднощі, – зазначає Лев XIV, – їх можна подолати з допомогою Святого Духа, завдяки Якому надія не розчаровує».