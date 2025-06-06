Лев XIV богопосвяченим особам: бути вірними служителями Христа

Зустрічаючись із учасниками Генеральних капітул Третього Регулярного Ордену Святого Франциска, Товариства Африканських Місій та Інституту Слуг Паракліта, Святіший Отець наголосив на важливості милосердя та щоденного навернення задля ефективної проповіді Євангелія.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 6 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції учасників Генеральних капітул Третього Регулярного Ордену Святого Франциска, Товариства Африканських Місій та Інституту Слуг Паракліта. У своєму слові Святіший Отець зауважив, що вони позначають різні реальності дії Святого Духа, які доповнюють один одного в гармоній красі Містичного Христового Тіла.

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Жити Христовим Євангелієм

Звертаючись до присутніх, Папа зазначив, що члени Третього Регулярного Ордену Святого Франциска зібралися на Генеральну капітулу, щоб розглядати різні теми богопосвяченого життя у світлі покаянної харизми, про що говорив святий Франциск Ассізький як про постійний шлях навернення, який сприяє служінню ближнім.

Своєю чергою, Товариство Африканських Місій є «знаком місіонерства, яке лежить в самому серці життя Церкви». Святіший Отець заохотив членів Товариства зберігати вірність простоті апостольської проповіді через звіщення Євангелія і водночас бути готовими прийняти «глупоту хреста» (пор. 1 Кор 1,17-25), навіть перед обличчям непорозумінь і насмішок світу. Таким чином, «одухотворені єдиним прагненням: проповідувати Євангеліє всьому світу (пор. Фил 1,12-14,21)», члени Товариства зможуть привести багатьох людей до зустрічі з Христом.

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Дарувати зцілення силою милосердя

Відтак Папа вказав на Інститут Слуг Паракліта, який виник із служіння священникам у скруті, що виявляє для Церкви служіння смиренної, терпеливої й делікатної близькості до глибоко поранених людей, пропонуючи їм «терапевтичні шляхи, які поєднують просте та інтенсивне духовне, особисте та спільнотне життя з висококваліфікованою професійною допомогою». «Ваша присутність також нагадує нам про дещо важливе: а саме, що всі ми, хоч і покликані бути для наших братів і сестер служителями Христа, лікаря душ (пор. Лк 5,31-32), є передусім недужими людьми, які потребують зцілення, – зазначив Лев XIV. – Як каже святий Августин, використовуючи образ човна, ми всі в цьому житті маємо немовби тріщини в нашій смертності й немочі, через які гріх проникає у хвилях цього віку». Відтак Святіший Отець вказав на важливість прощення – ліку від зла.

«Дорогі брати й сестри, дякую вам за ваш візит, який тут сьогодні показує нам Церкву в трьох світлих вимірах її краси: зобов’язання до навернення, ентузіазм місії та тепло милосердя. Дякую вам за чималу працю, яку ви здійснюєте в усьому світі», – сказав на завершення Папа Лев XIV.