Лев XIV богопосвяченим особам: бути вірними служителями Христа
о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан
У п’ятницю, 6 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції учасників Генеральних капітул Третього Регулярного Ордену Святого Франциска, Товариства Африканських Місій та Інституту Слуг Паракліта. У своєму слові Святіший Отець зауважив, що вони позначають різні реальності дії Святого Духа, які доповнюють один одного в гармоній красі Містичного Христового Тіла.
Жити Христовим Євангелієм
Звертаючись до присутніх, Папа зазначив, що члени Третього Регулярного Ордену Святого Франциска зібралися на Генеральну капітулу, щоб розглядати різні теми богопосвяченого життя у світлі покаянної харизми, про що говорив святий Франциск Ассізький як про постійний шлях навернення, який сприяє служінню ближнім.
Своєю чергою, Товариство Африканських Місій є «знаком місіонерства, яке лежить в самому серці життя Церкви». Святіший Отець заохотив членів Товариства зберігати вірність простоті апостольської проповіді через звіщення Євангелія і водночас бути готовими прийняти «глупоту хреста» (пор. 1 Кор 1,17-25), навіть перед обличчям непорозумінь і насмішок світу. Таким чином, «одухотворені єдиним прагненням: проповідувати Євангеліє всьому світу (пор. Фил 1,12-14,21)», члени Товариства зможуть привести багатьох людей до зустрічі з Христом.
Дарувати зцілення силою милосердя
Відтак Папа вказав на Інститут Слуг Паракліта, який виник із служіння священникам у скруті, що виявляє для Церкви служіння смиренної, терпеливої й делікатної близькості до глибоко поранених людей, пропонуючи їм «терапевтичні шляхи, які поєднують просте та інтенсивне духовне, особисте та спільнотне життя з висококваліфікованою професійною допомогою». «Ваша присутність також нагадує нам про дещо важливе: а саме, що всі ми, хоч і покликані бути для наших братів і сестер служителями Христа, лікаря душ (пор. Лк 5,31-32), є передусім недужими людьми, які потребують зцілення, – зазначив Лев XIV. – Як каже святий Августин, використовуючи образ човна, ми всі в цьому житті маємо немовби тріщини в нашій смертності й немочі, через які гріх проникає у хвилях цього віку». Відтак Святіший Отець вказав на важливість прощення – ліку від зла.
«Дорогі брати й сестри, дякую вам за ваш візит, який тут сьогодні показує нам Церкву в трьох світлих вимірах її краси: зобов’язання до навернення, ентузіазм місії та тепло милосердя. Дякую вам за чималу працю, яку ви здійснюєте в усьому світі», – сказав на завершення Папа Лев XIV.