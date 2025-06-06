Папа: рухи та спільноти сьогодні відіграють важливу роль в євангелізації

Під час своєї першої зустрічі з модераторами та очільниками різних церковних рухів та асоціацій Папа Лев XIV відзначив їхню важливу роль у тому, щоб нагадувати, що ніхто не може бути християнином сам по собі, і що зустріч з Христовою благодаттю перемінює наше життя, спонукаючи ділитися цим даром з іншими.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Єдність і місія є двома основними принципами життя Церкви та двома пріоритетами Петрового служіння. Тому я запрошую всі церковні асоціації та рухи до вірної та великодушної співпраці з Папою насамперед у цих двох сферах», – сказав Папа Лев XIV, зустрічаючись у п’ятницю, 6 червня 2025 р., з модераторами та очільниками церковних рухів та асоціацій вірних, які отримали визнання чи були створені Апостольською Столицею. Напередодні Ювілею церковних рухів, який відзначатиметься 7-8 червня, Дикастерія у справах мирян, сім’ї та захисту життя провела щорічну зустріч їхніх керівників.

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Дар згуртування та харизми

«Об'єднання, до яких ви належите, дуже відрізняються між собою за своєю природою та історією, і всі вони важливі для Церкви», – наголосив Святіший Отець, зауваживши, що деякі зродилися з метою розділити якесь апостольське чи харитативне завдання, або щоб підтримувати християнське свідчення в певному середовищі. Інші виникли завдяки харизматичному натхненню, що дало початок новій формі духовності чи євангелізації.

«У бажанні об'єднатися, яке дало початок першому типу згуртувань, ми бачимо одну важливу особливість: ніхто не є християнином сам по собі! Ми є частиною народу, тіла, яке утворив Господь», – підкреслив Лев XIV, вказуючи також і на важливість харизматичної спонуки засновника чи групи засновників, наголосивши, що харизми слід розглядати в світлі благодаті, дару Святого Духа. «Все в Церкві можна зрозуміти з позиції благодаті: інституція існує для того, щоб благодать завжди була доступною, а харизми даються для того, щоб ця благодать була прийнята і приносила плоди. Без харизм існує ризик, що благодать Христа, яка дається в достатку, не знайде доброго ґрунту, щоб її прийняти!» – мовив Папа, нагадавши також про взаємодоповнюваність харизматичних та ієрархічних дарів.

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Єдність і місія в єдності з Папою

У другій частині свого слова Святіший Отець зупинився на плеканні єдності та на місії як двох пріоритетах життя Церкви й служіння Наступника святого Петра, заохочуючи всі рухи й асоціації до співпраці в цьому. Насамперед, йдеться про те, щоб «повсюди поширювати» той досвід духовної спільності, який єднає членів асоціації. «Це сопричастя, яке Святий Дух творить у Церкві. Це єдність, підвалини якої у Христі: це Він притягає нас до Себе, й таким чином, поєднує між собою», – сказав Папа.

Якщо ж йдеться про місію, то Лев XIV згадав про те, що місія позначила його душпастирський досвід та сформувала його духовне життя. «Ви також пройшли цей шлях. Від зустрічі з Господом, від нового життя, яке заповнило ваше серце, народилося бажання розповісти про це іншим. І ви залучили багато людей, присвятили багато часу, ентузіазму, енергії, щоб познайомити з Євангелієм найвіддаленіші місця, найскладніші середовища, переносячи труднощі та невдачі. Завжди зберігайте між собою цей місіонерський запал: рухи і сьогодні відіграють фундаментальну роль в євангелізації», – закликав Папа.