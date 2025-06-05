Папа Лев XIV: Державний Секретаріат відображає обличчя Церкви

Зустрічаючись із працівниками Державного Секретаріату Святого Престолу, Папа Лев XIV подякував за їхню важливу і водночас непомітну працю та підкреслив, що Державний Секретаріат є точкою об’єднання і відіграє основну роль у координуванні інших дикастерій та інституцій Апостольської Столиці.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 5 червня 2025 року, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції працівників Державного Секретаріату Святого Престолу. Він, насамперед, подякував Державному Секретареві за його вступне слово, а також за постійну співпрацю, особливо на початковому етапі цього понтифікату.

Папа відзначив, що присутні виконують цінне служіння для життя Церкви, допомагаючи Єпископові Риму здійснювати покладену на нього місію, підкресливши, що на початку Петрового служіння дуже важливим є те, що Святіший Отець може розраховувати на співпрацю співробітників Державного Секретаріату. «Справді, як зазначено в Praedicate Evangelium, Державний Секретаріат, як Папський Секретаріат, очолюваний Державним Секретарем, тісно допомагає Римському Архиєреєві у виконанні його найвищої місії», – сказав він.

Універсальне обличчя Державного Секретаріату

Звертаючись до історії цієї інституції, початки якої сягають кінця XV століття, Святіший Отець пригадав, що «з плином часу вона набувала дедалі більш універсального обличчя і розширювалася, набуваючи додаткових завдань, зумовлених новими вимогами як у церковній сфері, так і у стосунках з державами та міжнародними організаціями». Він також підкреслив, що сьогодні майже половина працівників є мирянами, а жінок, як мирянок, так і богопосвячених осіб, є понад п’ятдесят.

«Такий розвиток подій означає, що Державний Секретаріат сьогодні відображає обличчя самої Церкви. Це велика спільнота, яка працює пліч-о-пліч з Папою: разом ми розділяємо справи, труднощі, виклики та надії Божого люду, присутнього в усьому світі», – вів далі Папа Лев XIV, зазначивши, що ми робимо це виражаючи два суттєві виміри: втілення і католицькість.

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Будувати сопричастя між Церквами

Єпископ Риму зазначив, що «ми втілені в часі та історії, бо якщо Бог обрав шлях людини і людських мов, то і Церква покликана йти цим шляхом, щоб радість Євангелія могла дійти до кожного і бути засвоєною в сьогоднішніх культурах і мовах». Він додав, що Державний Секретаріат одночасно намагається завжди зберігати католицький, універсальний погляд, який дозволяє цінувати різні культури та чутливість. Таким чином, робляться зусилля для побудови сопричастя між Римською Церквою та помісними Церквами, а також задля дружніх відносин у міжнародній спільноті.

Бути уважними до викликів історії

Єпископ Риму пригадав святого Павла VI, який започаткував реформу Римської курії. Натхненний баченням Другого Ватиканського Собору, святий Павло VI гостро відчував нагальну потребу для Церкви бути уважною до викликів історії, беручи до уваги “поспіх сучасного життя” та “змінені умови нашого часу” (Regimini Ecclesiae universae, 15 серпня 1967 р.). Папа Лев XIV підкреслив, що відповідно до думки Павла VI, Державний Секретаріат є точкою об’єднання і відіграє основну роль у координації інших дикастерій та установ Апостольської Столиці.

Святіший Отець подякував присутнім за вміння, які вони дарують Церкві, за їхню непомітну працю і за євангельський дух, який її надихає. Вкінці Папа звернувся до учасників зустрічі із закликом, посилаючись на святого Павла VI: «нехай це місце не буде забруднене амбіціями чи суперництвом, а буде справжньою спільнотою віри та любові, “братів і синів Папи”, які великодушно посвячуються для блага Церкви» (пор. Послання до Римської Курії, 21 вересня 1963 р.).