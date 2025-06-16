Папа мадагаскарським єпископам: допомагати вірним досягти горизонт надії

Приймаючи у Ватикані єпископів з Мадагаскару, що прибули з Ювілейним паломництвом, Папа Лев XIV подякував їм за їхнє вірне служіння, закликаючи завжди підтримувати священників і богопосвячених осіб, постійно пам’ятати про вбогих, перших адресатів Доброї Новини, та піклуватися про збереження краси свого острова.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 16 червня 2025 р., Папа Лев XIV зустрівся в Апостольському палаці у Ватикані з єпископами Мадагаскару, які прибули на прощу з нагоди Святого Року. Вітаючи їх, Наступник святого Петра зазначив, що для нього ця зустріч має особливе значення, адже є першою зустріччю з ними, а тому дякує Господеві «за цю нагоду братерства в Христі».

«Я також повинен сказати, що я захоплююся вашим рішенням приїхати всі разом до Риму, як єпископи Мадагаскару. Це прекрасний знак єдності, попередньо узгоджений ще з дорогим Папою Франциском, духовну присутність якого ми відчуваємо в цей момент», – додав Святіший Отець, назвавши прекрасним і той факт, що вони стали паломниками надії разом з тисячами вірних, які щодня переступають через поріг Святих Дверей папських базилік, паломниками надії для себе самих і для свого народу.

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Насіння мучеників

Папа зазначив, що радий вислухати розповідь про радощі та про душпастирські труднощі, які єпископи Мадагаскару вірно переносять. За його словами, їхня близькість з Божим людом – це «живий знак Євангелія». «Заохочую кожного з вас у вашому єпископському служінні, зокрема, піклуватися про священників, які є вашими першими співробітниками і найближчими братами, а також про ченців і черниць, відданих служінню», – сказав він, підносячи також подяку за «місіонерську жвавість» Церкви на острові, яка є спадкоємицею свідчення святих, які, несучи Євангеліє на ці землі, «не боялися на відкинення, ні переслідування». Святіший Отець згадав про першого місіонера Анрі де Солажа та святого мученика Жака Бертью, «кров якого стала засівом християн на Мадагаскарі». «Нехай же їхній приклад і надалі зміцнює вас у відданості Христу та Його Церкві, серед успіхів і випробувань, які ви переживаєте, щоб досягати Божий люд в різних реаліях ваших дієцезій!» – побажав Лев XIV.

Постійна турбота про найменших

Святіший Отець закликав єпископів Мадагаскару «не відвертати свій погляд від убогих», бо вони «перебувають у центрі Євангелія та є привілейованими адресатами звіщення Доброї Новини». «Умійте розпізнавати в них обличчя Христа, і нехай ваша пастирська діяльність завжди буде натхненна конкретною турботою про найменших», – сказав він, побажавши, щоб у цьому Ювілейному році убогі могли завдяки їхньому служінню досягати «завжди нових горизонтів надії, яку приніс Христос». Йдучи за прикладом Папи Франциска, Лев XIV також закликав піклуватися про спільний дім, причиняючись до збереження краси «Великого Острова», бо це піклування є частиною їхньої «пророчої місії».

«Дорогі брання, прямуйте вперед у вашому служінні відважно та з надією. Наступник святого Петра супроводить вас своєю молитвою та любов’ю», – підсумував Святіший Отець, побажавши захисту від Пресвятої Богородиці та заступництва мадагаскарських святих і блаженних.