Папа: у вірі надія отримує свої сили, відкриваючи на майбутнє

Приймаючи членів фундації, яка допомагає американцям італійського походження зберігати звʼязок з культурою та історією Італії, Папа Лев XIV звернув увагу на роль віри як джерела надії в період різних випробувань.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 4 червня 2025 р., Папа Лев XIV перед початком загальної аудієнції зустрівся із делегацією Національної італо-американської фундації. Ця неприбуткова організація зродилася 50 років тому в США, щоб підтримувати в цій країні ознайомлення з культурою та історією Італії та сприяти вивченню італійської мови, ставши опорою для приблизно 20 мільйонної італійської діаспори в цій країні.

Вітаючись з гостями, Святіший Отець відзначив, що мільйони американців пишаються своїм італійським походженням, навіть якщо їхні предки прибули до США кілька поколінь тому. «Ваша діяльність, спрямована на те, щоб і надалі ознайомлювати молодь з італійською культурою та історією, а також надавати стипендії та іншу благодійну допомогу в обох країнах, допомагає підтримувати взаємовигідні та конкретні зв'язки між двома народами», – наголосив Папа, додаючи, що характерною рисою численних італійських іммігрантів в США є їхня католицька віра з багатьма традиціями народної побожності.

Лев XIV підкреслив, що ця віра підтримувала мігрантів також і у важкі періоди життя, коли вони прибули до нової країни з надією на процвітаюче майбутнє. А тому він побажав, що цей візит до Ватикану, який відбувається під час Святого Року, зосередженого на надії, період, проведений поблизу гробів святих апостолів Петра і Павла і багатьох інших святих, відновив їхнє «почуття надії та довіри до майбутнього». «Молюся, щоб кожен з вас і ваші родини завжди цінували багату духовну і культурну спадщину, яку ви успадкували від тих, хто був перед вами», – сказав Папа, уділяючи гостям своє Апостольське благословення.