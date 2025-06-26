Папа до дня боротьби з наркотиками: залежність – це невидима в’язниця

З нагоди Міжнародного дня боротьби з наркоторгівлею Папа Лев XIV зустрівся з представниками терапевтичних спільнот, які допомагають долати залежність. У своєму слові він зосередив увагу на поняттях надія і разом. Він зазначив, що присутні потрібні Церкві та людству, освіті та політиці, а також закликав протидіяти тим, хто робить бізнес на залежностях.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 26 червня 2025 року, Папа Лев XIV у внутрішньому дворику Сан-Дамазо Апостольського палацу у Ватикані зустрівся з учасниками заходу з нагоди Міжнародного дня боротьби з наркоторгівлею, проголошеного ООН у 1989 році. На початку зустрічі, в якій брали участь представники терапевтичних спільнот, які допомагають долати залежність, зі словом привітання до Святішого Отця та до присутніх звернувся заступник державного секретаря при Голові Ради міністрів Альфредо Мантовано, а також прозвучало свідчення Паоли Клерікуціо, яка поборола залежність від наркотиків.

Насамперед, Папа подякував тим, «хто зробив можливою цю зустріч, яка багато в чому наближає нас до серця Ювілею, року благодаті, в якому кожна людина визнана такою, що має гідність, яку надто часто применшують або заперечують».

Христос приходить через зачинені двері

Єпископ Риму зазначив, що «надія – це слово з багатою історією для них: це не гасло, а світло, віднайдене завдяки великій праці». Він привітав присутніх привітанням, що змінює серце: мир вам! Саме так Ісус привітав учнів у пасхальний вечір, коли вони перебували замкнені в синагозі, тоді коли «вони Його покинули, думали, що втратили Його назавжди, були налякані і розчаровані, деякі вже пішли». Але Ісус знаходить їх, приходить за ними знову, входить через зачинені двері, приносячи мир та відтворює їх прощенням. Папа закликав не забувати, що «воскреслий Ісус досі приходить і приносить свій подих! Він часто робить це через людей, які входять через наші зачинені двері і які, незважаючи на все, що могло статися, бачать гідність, про яку ми забули або в якій нам відмовили».

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Покликані до свободи

Святіший Отець зазначив, що їхня присутність тут є свідченням свободи. «Наркотики і залежності – це невидима в’язниця, яку ви в різний спосіб пізнали і боролися з нею, але всі ми покликані до свободи». Папа сказав, що зустрічаючись з ними, він думає про безодню свого серця і кожного людського серця. Він пригадав слова святого Августина, що тільки в Христі він віднайшов спокій серця.

Боротися разом

Папа Лев XIV наголосив на слові, яке ніколи не зраджує: разом. «Зло долається разом. Радість віднаходимо разом. Разом боремося з несправедливістю. Бог, Який створив і знає кожного з нас – і є для мене ближчим, ніж я сам – створив нас для того, щоб ми були разом», – підкреслив він.

Ніколи не припиняти боротьбу

Єпископ Риму зазначив, що не можна припиняти боротьбу доти, доки навколо нас хтось перебуває в полоні різних форм залежності. «Наша боротьба спрямована проти тих, хто виготовляє наркотики і будь-яку іншу залежність – згадаймо хоча б алкоголь чи азартні ігри – роблячи їх своїм величезним бізнесом. Існують величезні концентрації інтересів і розгалужені злочинні організації, які держави зобов’язані ліквідувати» – заявив Папа. «Наші міста повинні бути очищені не від марґіналів, а від марґіналізації; вони повинні бути очищені не від зневірених, а від відчаю» – закликав він. Святіший Отець зазначив, що «ювілей вказує нам на культуру зустрічі як шлях до безпеки, вимагає надолуження та перерозподілу несправедливо накопиченого багатства, як шлях до особистого та суспільного примирення. Боротьба з наркоторгівлею, просвітницька діяльність серед бідних, захист корінних народів і мігрантів, вірність соціальній доктрині Церкви в багатьох місцях вважаються підривною діяльністю», – сказав Папа.

Потрібні Церкві та людству

Єпископ Риму запевнив присутніх, що вони потрібні Церкві та людству, освіті та політиці. «Разом, щодо кожної принизливої залежності ми зробимо так, щоб безмежна гідність, закарбована в кожному з нас, взяла гору». Гідність «іноді спалахує лише тоді, коли майже повністю втрачена», але саме тоді «відбувається потрясіння і стає зрозуміло, що піднятися – це питання життя і смерті». «Сьогодні все суспільство, – промовив Папа, – потребує цього потрясіння, потребує вашого свідчення і великої роботи, яку ви робите».

Наше покликання бути вільними

Папа Лев XIV підкреслив, що найбільш божественним покликанням є бути вільними, бути людьми, покликаними до миру. Він заохотив присутніх іти «вперед разом, примножуючи місця зцілення, зустрічі та освіти: душпастирські шляхи та соціальна політика, які починаються з вулиці, ніколи нікого не залишать втраченим».

Свідчення Паоли Клерікуціо

В рамках зустрічі, присутні почули зворушливе свідчення Паоли Клерікуціо, яка належить до спільноти Сан-Патріньяно. Вона потрапила до неї після ночі в лікарні, коли її знайшли в стані сильного алкогольного сп’яніння на вокзалі. Паола розповіла, що у 18 років вона почала вживати кокаїн через свого хлопця, який його також вживав. Вона «не хотіла відставати, і вирішила слідувати за ним, вживаючи алкоголь, марихуану та наркотики». За її словами, їх «об’єднувала не стільки любов, скільки наркотик, і коли його заарештували, мені залишилася тільки залежність». Повільно сповзаючи в прірву, втішаючи себе ілюзією, що зможе вибратися звідти в будь-який момент, вона покинула спортзал, танці, спів і школу. Це було нелегко. Вона засвідчила, що саме в спільноті їй вдалося знову знайти посмішку, незважаючи на важкі моменти, а також любов до навчання. «Я починаю розуміти, що справжня любов – це інше, і в першу чергу я починаю любити себе», – зазначила Паола.