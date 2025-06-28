Папа: запевняю у намірі продовжувати зусилля на відновлення повної єдності

Приймаючи делегацію Константинопольської православної Церкви, Папа Лев XIV згадав про історію відновлення взаємних контактів, наголошуючи на тому, що має намір далі ступати шляхом, який започаткували його попередники.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

В рамках традиційного обміну делегаціями між Римською та Константинопольською Церквами, що відбувається з нагоди свята покроветелів відповідних єпископських осідків, до Ватикану прибула делегація Константинопольського патріархату, щоб взяти участь у святкуваннях з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Делегацію очолює Халкедонський митрополит Емануїл, голова Синодальної комісії в справах стосунків з Католицькою Церквою. У неділю, 29 червня 2025 р., делегація буде присутня на Святій Месі, яку в базиліці Святого Петра очолить Папа Лев XIV, який напередодні, в суботу, прийняв її членів на аудієнції.

Вітаючись з гостями, Єпископ Риму зазначив, що він особливо радий цій першій зустрічі після його обрання наступником святого Петра, назвавши цей обмін делегаціями «знаком глибокого сопричастя, яке вже існує між нами, та відображенням узів братерства, що поєднують апостолів Петра та Андрія».

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«Після століть розбіжностей і непорозумінь відновлення справжнього діалогу між сестринськими Церквами Риму і Константинополя стало можливим завдяки сміливим і далекоглядним крокам Папи Павла VI та Вселенського Патріарха Атенагори. Їх шановані наступники на престолах Риму та Константинополя з переконанням продовжили той самий шлях примирення, ще більше зміцнивши наші стосунки. У цьому контексті я хотів би згадати про свідчення щирої близькості щодо Католицької Церкви, яке виявив Вселенський Патріарх Його Святість Вартоломей, особисто взявши участь у похороні Папи Франциска, а потім у Святій Месі з нагоди початку мого понтифікату», – сказав Лев XIV, який «з вдячністю» згадуючи пройдений шлях, додав: «Запевняю вас у моєму намірі далі підтримувати зусилля, спрямовані на відновлення повного видимого сопричастя між нашими Церквами».

Папа зазначив, що цю мету можна досягти «лише з Божою допомогою постійним зусиллям шанобливого слухання та братерського діалогу». «Тому, – сказав він, – я відкритий на будь-які пропозиції щодо цього, завжди сягаючи думки моїх співбратів єпископів Католицької Церкви, що разом зі мною поділяють, кожен у свій спосіб, відповідальність за повну та видиму єдність Церкви».