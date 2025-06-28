Папа бенедиктинцям: продовжувати оновлення Церкви у світі

Приймаючи на аудієнції у Ватикані учасників Генеральної капітули Валламброзанської конгрегації Ордену Святого Бенедикта, Папа Лев XIV зазначив, що чернече життя нагадує всій Церкві про першість Бога, як джерело радості та принцип особистого і суспільного перетворення.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

В суботу, 28 червня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані учасників Генеральної капітули Валломброзанської Ордену Святого Бенедикта. Він привітав Генерального Абата, який був переобраним на це служіння та подякував присутнім за дар чернечого життя, яке «нагадує всій Церкві про першість Бога як джерело радості та принцип особистого і суспільного перетворення».

Реформувати та оновлювати

Пригадуючи святого Івана Гуальберто, який на початку їхньої історії відповів на своє покликання, що спонукало його до більшої автентичності, Папа сказав, що «ми знову знаходимося на світанку тисячоліття, в якому, серед багатьох страхів, весь світ, здається, змінюється. Не йдеться про те, щоб відмовитися від викликів нашого часу, а про те, щоб переживати їх глибиною тих, «хто вміє мовчати і слухати Боже слово, щоб давати йому світло в культурі, що змінюється».

Наступник святого Петра зауважив, що «ми часто є менш сильними, ніж у минулому, не такі молоді і не такі численні, іноді поранені людськими обмеженнями і помилками, але Євангеліє, прийняте без коментарів, ніколи не перестане поширювати аромат своєї краси». Він підкреслив, що «ніщо не повинно їм заважати у первинній потребі реформувати, оновлювати і полегшувати, на благо всіх, те християнське життя, яке ще може розширити горизонти і подих кожного людського існування».

Повернутися до джерел молитви

Папа Лев XIV підкреслив, що в 1973 році святий Павло VI так пригадував їхнього Засновника й перші кроки Згромадження: «Він хотів оновленого Згромадження novum institutum, яке б повернулося до справжніх джерел молитви і апостольства, як це зробили апостоли, отці Церкви і святий Бенедикт; і перші ченці, які зібралися навколо нього у Валломброзі, шукали і знайшли саме те «нове навернення», nova conversio яке вони вважали джерелом особистого освячення, але яке також мало виявитися закваскою і дріжджами нового життя». Єпископ Риму пригадав, що Папа Монтіні наголошував на актуальності тих початків, зазначаючи, що «оновлення чернечих орденів і, загалом, оновлення Церкви, духовенства та мирян є найважливішими та надихаючими питаннями Собору та післясоборового періоду».

Дивитися вперед з надією

Лев XIV також пригадав, що Папа Франциск, невтомно закликав усіх продовжувати оновлення Церкви, започатковане Другим Ватиканським Собором, наголосивши, що його попередник «і досі просить нас подолати самовпевненість, бути убогішими і слухати бідних, зміцнюючи зв’язки спільності». Святіший Отець заохотив до єдності з іншими спільнотами дочок і синів святого Бенедикта, що допоможе членам цього Згромадження «залишатися вірними Правилу, в діалозі з сучасним світом». Він заохотив присутніх «дивитися вперед з надією, з любов’ю пригадуючи також усіх їхніх братів» та уділив їм Апостольське благословення.