Папа Лев XIV: відкрити у Церкві світло християнського Сходу
о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан
«Доторкніться до благодаті та краси східних традицій, літургій, які дозволяють Богові оселитися в часі та просторі, до світських гімнів, сповнених хвали, слави та таїнства, які підносять безперервне благання про прощення для людства», – сказав Папа Лев XIV, у четвер, 26 червня 2025 р., приймаючи на аудієнції учасників 98-ї пленарної зустрічі Ради організацій, що допомагають Східним Церквам (ROACO) на чолі з Префектом Дикастерії для Східних Церков кардиналом Клаудіо Ґуджеротті.
Викривати неправдиві новини
За словами Папи, історія Східних Католицьких Церков часто була позначена насильством, не бракувало також «зловживань і непорозумінь навіть у самому католицькому середовищі», нездатному визнати і оцінити цінність традицій, відмінних від західної. Він подякував представникам ROACO за допомогу для Східних Церков, які у такий спосіб сіють сьогодні надію на землях християнського Сходу, «спустошених війнами» та «виснажених корисливими інтересами». «Для багатьох людей, бідних на засоби, але багатих вірою, ви є світлом, що світить у темряві ненависті. Від щирого серця закликаю вас завжди робити все можливе, щоб допомагати цим Церквам, настільки цінним і випробуваним», – звернувся Святіший Отець.
Папа зазначив, що деякі з представників Ради не змогли прибути на пленарну зустріч зі Святої Землі, скерувавши відтак своє слово на захист людей, які страждають від протистоянь. «Моє серце обливається кров’ю, коли я думаю про Україну, про трагічну і нелюдяну ситуацію в Газі та про Близький Схід, спустошений розширенням війни. Ми всі, все людство, покликані зважити причини цих конфліктів, виявити справжні і старатися їх подолати, а фальшиві, які є результатом емоційних симуляцій і риторики, відкинути, рішуче викриваючи їх. Люди не повинні гинути через фейкові новини», – підкреслив Лев XIV.
Залишатися вірними Христові
Святіший Отець зазначив, що йому прикро спостерігати за тим, що сьогодні в багатьох контекстах «нав’язується право сильнішого, на основі якого легітимізуються власні інтереси», а сила міжнародного і гуманітарного права «більше не зобов’язує, а замінюється нібито правом зобов’язувати інших силою». «Це негідне людини, це ганьба для людства і для лідерів націй, – констатував Лев XIV. – Як можна вірити, після століть історії, що воєнні дії приносять мир і не обертаються проти тих, хто їх провадив? Як можна думати про закладення фундаменту для завтрашнього дня без згуртованості, без загального бачення, натхненого спільним благом? Як можна й надалі зраджувати прагнення народів до миру брехливою пропагандою переозброєння, перебуваючи в марній ілюзії, що домінування вирішує проблеми, а не розпалює ворожнечу і помсту?».
У цій обурливій ситуації, за словами Папи, християни повинні бути будівничими миру і сприяти діалогу насамперед через молитву. «Від нас залежить, щоб кожна трагічна новина, кожен образ, який нас вражає, став криком заступництва до Бога», – поділився він. Відтак наступним кроком є допомога стражденним. «Але є дещо більше, і я говорю це, думаючи особливо про християнський Схід: це свідчення. Це покликання залишатися вірними Ісусові, не вплутуючись у щупальця влади. Це полягає в тому, щоб наслідувати Христа, Який переміг зло любов’ю з хреста, показавши спосіб царювання, відмінний від царювання Ірода і Пилата: один зі страху бути скинутим вбивав дітей, яких сьогодні продовжують розривати бомбами; інший умив руки, як ми ризикуємо робити кожен день, дійшовши до порогу непоправного», – зауважив Святіший Отець. Натомість він закликав поглянути на Ісуса, Який запрошує «зцілювати рани історії однією лише лагідністю свого славного хреста», з якого випливає сила прощення, «надія почати все спочатку» та «обов’язок залишатися чесним і прозорим серед моря корупції». «Я хотів би подякувати і, в ідеалі, обійняти всіх східних християн, які відповідають на зло добром: дякую вам, брати і сестри, за свідчення, яке ви даєте, особливо коли ви залишаєтеся на своїх землях як учні та свідки Христа», – сказав Папа.
Церква повинна навчитися жити двома легенями
Лев XIV заохотив членів ROACO відкривати для себе красу Божого народу у східній традиції, який проявляє стійкість серед багатьох страждань, спричинених війнами, «молячись до Бога і люблячи ближнього», а також поглянути на тих осіб, які «поповнюють великі ряди мучеників і святих християнського Сходу», стаючи у такий спосіб свідками «світла Сходу серед ночі конфліктів». У цьому контексті він висловив своє бажання, аби це світло було краще відоме в Католицькій Церкві, «де досі існує багато невігластва в цьому питанні й де подекуди віра знаходиться під загрозою задухи», також і тому, що досі не здійснилося побажання святого Івана Павла ІІ, який говорив, що Церква повинна знову навчитися дихати двома легенями, східною і західною. «Однак християнський Схід можна берегти лише тоді, коли його любиш, а любити його можна лише тоді, коли його знаєш. У цьому сенсі необхідно реалізувати виразні заохочення Вчительського Уряду Церкви пізнавати його скарби, наприклад, почати організовувати базові курси про Східні Церкви в семінаріях, на богословських факультетах і в католицьких університетських центрах», – зазначив Святіший Отець.
За словами Папи, існує також потреба зустрічей та спільних душпастирських дій, адже сьогодні східні католики вже не є «далекими родичами», а через вимішену міграцію живуть по сусідству зі західними католиками. «Їхнє відчуття сакрального, їхня кришталево чиста віра, загартована випробуваннями, і їхня духовність, що пахне Божим таїнством, можуть принести користь завуальованій, але присутній на Заході спразі за Богом», – сказав він.