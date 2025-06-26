Папа Лев XIV: відкрити у Церкві світло християнського Сходу

Зустрічаючись із Радою організацій, що допомагають Східним Церквам, Святіший Отець пригадав про Україну та вказав на вірність східних католиків Христові, які серед війни відповідають добром на зло.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Доторкніться до благодаті та краси східних традицій, літургій, які дозволяють Богові оселитися в часі та просторі, до світських гімнів, сповнених хвали, слави та таїнства, які підносять безперервне благання про прощення для людства», – сказав Папа Лев XIV, у четвер, 26 червня 2025 р., приймаючи на аудієнції учасників 98-ї пленарної зустрічі Ради організацій, що допомагають Східним Церквам (ROACO) на чолі з Префектом Дикастерії для Східних Церков кардиналом Клаудіо Ґуджеротті.

Викривати неправдиві новини

За словами Папи, історія Східних Католицьких Церков часто була позначена насильством, не бракувало також «зловживань і непорозумінь навіть у самому католицькому середовищі», нездатному визнати і оцінити цінність традицій, відмінних від західної. Він подякував представникам ROACO за допомогу для Східних Церков, які у такий спосіб сіють сьогодні надію на землях християнського Сходу, «спустошених війнами» та «виснажених корисливими інтересами». «Для багатьох людей, бідних на засоби, але багатих вірою, ви є світлом, що світить у темряві ненависті. Від щирого серця закликаю вас завжди робити все можливе, щоб допомагати цим Церквам, настільки цінним і випробуваним», – звернувся Святіший Отець.

Папа зазначив, що деякі з представників Ради не змогли прибути на пленарну зустріч зі Святої Землі, скерувавши відтак своє слово на захист людей, які страждають від протистоянь. «Моє серце обливається кров’ю, коли я думаю про Україну, про трагічну і нелюдяну ситуацію в Газі та про Близький Схід, спустошений розширенням війни. Ми всі, все людство, покликані зважити причини цих конфліктів, виявити справжні і старатися їх подолати, а фальшиві, які є результатом емоційних симуляцій і риторики, відкинути, рішуче викриваючи їх. Люди не повинні гинути через фейкові новини», – підкреслив Лев XIV.

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Залишатися вірними Христові

Святіший Отець зазначив, що йому прикро спостерігати за тим, що сьогодні в багатьох контекстах «нав’язується право сильнішого, на основі якого легітимізуються власні інтереси», а сила міжнародного і гуманітарного права «більше не зобов’язує, а замінюється нібито правом зобов’язувати інших силою». «Це негідне людини, це ганьба для людства і для лідерів націй, – констатував Лев XIV. – Як можна вірити, після століть історії, що воєнні дії приносять мир і не обертаються проти тих, хто їх провадив? Як можна думати про закладення фундаменту для завтрашнього дня без згуртованості, без загального бачення, натхненого спільним благом? Як можна й надалі зраджувати прагнення народів до миру брехливою пропагандою переозброєння, перебуваючи в марній ілюзії, що домінування вирішує проблеми, а не розпалює ворожнечу і помсту?».

У цій обурливій ситуації, за словами Папи, християни повинні бути будівничими миру і сприяти діалогу насамперед через молитву. «Від нас залежить, щоб кожна трагічна новина, кожен образ, який нас вражає, став криком заступництва до Бога», – поділився він. Відтак наступним кроком є допомога стражденним. «Але є дещо більше, і я говорю це, думаючи особливо про християнський Схід: це свідчення. Це покликання залишатися вірними Ісусові, не вплутуючись у щупальця влади. Це полягає в тому, щоб наслідувати Христа, Який переміг зло любов’ю з хреста, показавши спосіб царювання, відмінний від царювання Ірода і Пилата: один зі страху бути скинутим вбивав дітей, яких сьогодні продовжують розривати бомбами; інший умив руки, як ми ризикуємо робити кожен день, дійшовши до порогу непоправного», – зауважив Святіший Отець. Натомість він закликав поглянути на Ісуса, Який запрошує «зцілювати рани історії однією лише лагідністю свого славного хреста», з якого випливає сила прощення, «надія почати все спочатку» та «обов’язок залишатися чесним і прозорим серед моря корупції». «Я хотів би подякувати і, в ідеалі, обійняти всіх східних християн, які відповідають на зло добром: дякую вам, брати і сестри, за свідчення, яке ви даєте, особливо коли ви залишаєтеся на своїх землях як учні та свідки Христа», – сказав Папа.

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Церква повинна навчитися жити двома легенями

Лев XIV заохотив членів ROACO відкривати для себе красу Божого народу у східній традиції, який проявляє стійкість серед багатьох страждань, спричинених війнами, «молячись до Бога і люблячи ближнього», а також поглянути на тих осіб, які «поповнюють великі ряди мучеників і святих християнського Сходу», стаючи у такий спосіб свідками «світла Сходу серед ночі конфліктів». У цьому контексті він висловив своє бажання, аби це світло було краще відоме в Католицькій Церкві, «де досі існує багато невігластва в цьому питанні й де подекуди віра знаходиться під загрозою задухи», також і тому, що досі не здійснилося побажання святого Івана Павла ІІ, який говорив, що Церква повинна знову навчитися дихати двома легенями, східною і західною. «Однак християнський Схід можна берегти лише тоді, коли його любиш, а любити його можна лише тоді, коли його знаєш. У цьому сенсі необхідно реалізувати виразні заохочення Вчительського Уряду Церкви пізнавати його скарби, наприклад, почати організовувати базові курси про Східні Церкви в семінаріях, на богословських факультетах і в католицьких університетських центрах», – зазначив Святіший Отець.

За словами Папи, існує також потреба зустрічей та спільних душпастирських дій, адже сьогодні східні католики вже не є «далекими родичами», а через вимішену міграцію живуть по сусідству зі західними католиками. «Їхнє відчуття сакрального, їхня кришталево чиста віра, загартована випробуваннями, і їхня духовність, що пахне Божим таїнством, можуть принести користь завуальованій, але присутній на Заході спразі за Богом», – сказав він.