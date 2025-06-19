Папа: поліфонія, музична форма, сповнена сенсу для християнського життя

Лев XIV зустрівся з учасниками заходу, організованого Фондом Доменіко Бартолуччі з нагоди 500-річчя від дня народження Джованні П'єрлуїджі да Πалестріна: його композиції «тісно поєднують музику і літургію» і надають «молитві більш м'який вираз, сприяючи єдинодушності».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Isabella H. de Carvalho – Ватикан

Поліфонія, композиційний стиль, що передбачає одночасне поєднання декількох голосів, «є музичною формою, сповненою значення для молитви та християнського життя». На цьому наголосив Папа Лев XIV у своїй промові до учасників заходу, організованого Фондом Доменіко Бартолуччі з нагоди 500-річчя від дня народження Джованні П'єрлуїджі да Палестріна, великого композитора сакральної поліфонічної музики XVI століття, керівника таких установ, як Папська музична капела Сістіна, Капела Піа Латеранензе та Капела Ліберіана. Виголошена ввечері 18 червня 2025 року промова Папи підкреслює важливість поліфонії як музичної форми для донесення літургійних текстів до сердець вірних і вшановує постать та твори Палестріни. «Після того, як ми почули ці ангельські голоси, було б майже краще не говорити і залишити нас з цим прекрасним враженням», – пожартував Папа, прослухавши хор Фонду, який виконав «Missa Papae Marcelli» Палестріни.

Поліфонія, єдність у розмаїтті

Поліфонія пропонує «одягнути в належну мелодію» священний текст, щоб він «краще доходив до розуму вірних», як підкреслив Святіший Отець. Вона робить це, «доручаючи слова кільком голосам, які повторюють їх кожний по-своєму, оригінально, з різноманітними та взаємодоповнюючими мелодійними та гармонійними рухами». Все це потім гармонізується «завдяки майстерності, з якою композитор розвиває і переплітає мелодії, – вів далі він, – дотримуючись правил контрапункту, роблячи їх відлунням одна одної, іноді створюючи навіть дисонанси, які потім знаходять вирішення в нових акордах». Для Лева XIV слухання цієї музики допомагає вступити у взаємини з Богом. «Ефект цієї динамічної єдності в різноманітності – метафора нашого спільного шляху віри під керівництвом Святого Духа – полягає в тому, щоб допомогти слухачеві дедалі глибше зануритися в таємницю, виражену словами», – сказав він.

(@Vatican Media)

Внесок Джованні П'єрлуїджі да Палестріна

Папа наголошує, що «завдяки цьому багатству форми та змісту» римська поліфонічна традиція, яка розвивалася в XVI-XVII століттях і була тісно пов'язана з постаттю Палестріни, «залишила після себе величезну спадщину мистецтва та духовності». Вона і сьогодні залишається «в музичній сфері орієнтиром, на який слід орієнтуватися, з урахуванням необхідних адаптацій, у сакральній та літургійній композиції», щоб забезпечити повну участь віруючих «з глибоким залученням голосу, розуму та серця». Для Лева XIV «в історії Церкви» цей композитор є одним з тих, «хто найбільше сприяв просуванню сакральної музики, для «слави Божої та освячення і збудування вірних» в делікатному, але водночас сповненому ентузіазму контексті Контрреформації». «Його урочисті та суворі композиції, натхненні григоріанським співом, тісно поєднують музику та літургію, як надаючи молитві більш м'якого виразу та сприяючи одностайності, так і збагачуючи священні обряди більшою урочистістю», – наголосив Папа.