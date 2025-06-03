Чикаго святкуватиме обрання Папи Лева XIV

Архидієцезія Чикаго, рідного міста Папи Лева XIV, організовує захід на стадіоні «Рейт Філд», домашньому полі його улюбленої бейсбольної команди «Уайт Сокс», щоб відсвяткувати обрання на Петровий престол їхнього земляка.

Vatican News

Американське місто Чикаго, рідне місто Папи Лева XIV, готується відсвяткувати його обрання днем молитви і музики. Зустріч відбудеться 14 червня 2025 р. на чиказькому стадіоні “Рейт-Філд”. Чиказька архидієцезія, яка організовує цей захід, описує його як зустріч віри та єдності в дусі спільноти. “Рейт-Філд” – міський бейсбольний стадіон, який є домашнім полем бейсбольної команди Вищої ліги “Чикаго Уайт Сокс”.

У суботу, 14 червня, програма розпочнеться о 14:30, і завершиться Святою Месою, яку очолить кардинал Блейз Купіч, Чиказький Архиєпископ, о 16:00 за місцевим часом. Організатори очікують, що Папа Лев XIV надішле учасникам цього заходу привітання через відеозвернення.

Після оголошення про цю подію реакція вірних була надзвичайною. Протягом перших 15 хвилин після початку продажу квитків було замовлено понад 9 тисяч квитків. До кінця першого дня ця цифра сягнула 20 тисяч.