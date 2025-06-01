Папа привітав учасників велогонки у Ватикані

Перед початком заключного етапу, учасники велогонки «Джиро дʼІталія» проїхали три кілометри Ватиканом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Ласкаво просимо до Ватикану!» – сказав Папа Лев XIV, вітаючи на площі Першомучеників біля базиліки Святого Петра півтори сотні велосипедистів, учасників велогонки «Джиро дʼІталія».

(@Vatican Media)

В неділю, 1 червня 2025 р., в Римі відбувсявідбувся заключний етап цього турніру. Перед початком змагальної частини велосипедисти проїхали три кілометри мальовничими доріжками Ватиканських садів. На початку «ватиканського» етапу їх привітав Святіший Отець, якому вручили рожеву футболку лідера класифікації. Від імені велосипедистів з ним привіталися чотири лідери різних заліків.

(@Vatican Media)

«Мені дуже приємно вітати вас на останньому етапі Giro d'Italia. Сподіваюся, що для всіх вас це буде справді чудовий день. Пам'ятайте, що ви є взірцем для молоді усього світу. Giro d'Italia дуже люблять не тільки в Італії. Велоспорт є дуже важливим, як і спорт загалом. Дякую вам за все, що ви робите, ви справді є взірцями. Сподіваюся, що так само, як ви навчилися дбати про тіло, так і дух завжди буде благословенним, і ви завжди будете уважними до всієї людини: тіла, розуму, серця і духу. Нехай Бог вас благословить», – сказав Лев XIV.