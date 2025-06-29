Папа: моє служіння – служіння єдності

Під час молитви «Ангел Господній» у неділю, що збіглася з урочистістю апостолів Петра і Павла, Папа Лев XIV нагадав про, що приклад цих апостолів показує нам, що наша дорога за Ісусом проходить від навернення до навернення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Єдність у Церкві та між Церквами, сестри і брати, живиться прощенням і взаємною довірою. Починаючи з наших родин і наших спільнот. Адже якщо Ісус довіряє нам, то і ми можемо довіряти один одному в Його ім'я», – сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми, якими він поділився в неділю, 29 червня 2025 р., опівдні, перед проказуванням молитви «Ангел Господній» з паломниками, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

Служіння єдності

Промовляючи з вікна Апостольського палацу, Святіший Отець нагадав, що цього дня Церква Риму відзначала своє велике свято, вшановуючи свідчення святих апостолів Петра і Павла. «Також і в наші дні в усьому світі існують християни, яких Євангеліє робить великодушними та відважними, навіть ціною життя. Таким чином, існує екуменізм крові, невидима та глибока єдність між християнськими Церквами, хоча вони ще й не живуть між собою у повному та видимому сопричасті», – сказав Лев XIV, заявивши, що з нагоди цього урочистого свята хоче підтвердити, що його єпископське служіння є «служінням єдності та що Церква Риму кров’ю святих Петра і Павла зобов’язана сприяти сопричастю між усіма Церквами».

Від навернення до навернення

Далі Папа звернув увагу на те, що каменем, від якого Петро отримав своє імʼя, є сам Христос, і йдеться про камінь, який люди відкинули, але Бог зробив наріжним. І цей аспект добре виражає ця площа та базиліки святого Петра і святого Павла, які розміщені за мурами стародавнього Риму, тобто, на периферії. «Те, що нам здається великим і славним, спочатку було відкинутим і вигнаним, бо суперечило світській ментальності. Хто слідує за Ісусом, той йде дорогою Блаженств, на якій вбогість духом, лагідність, милосердя, голод і спрага справедливості, праця заради миру зустрічають опір і навіть переслідування. Проте Божа слава сяє в Його друзях і на цьому шляху формує їх, від навернення до навернення», – підкреслив Святіший Отець, додаючи, що при гробах святих апостолів також і ми можемо відкривати, що можемо «жити від навернення до навернення». Адже Новий Завіт не приховує помилок, суперечностей та гріхів тих, кого ми вшановуємо як найбільших апостолів.

«Їхня велич, насправді, була сформована прощенням. Воскреслий не раз йшов за ними, щоб знову повернути їх на свій шлях. Ісус ніколи не кличе лише один раз. Саме тому ми всі завжди можемо надіятися, як нам нагадує також Ювілей», – сказав Папа, наголосивши, що єдність черпає поживу з прощення та взаємної довіри. «Нехай же святі апостоли Петро і Павло, разом з Пречистою Дівою Марією, заступаються за нас, щоби в цьому пошматованому світі Церква була домівкою та школою сопричастя», – побажав Лев XIV, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».