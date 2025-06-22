Папа: Бог приймає те трохи, що можемо Йому принести, і перемінює в засіб спасіння

Роздумуючи з нагоди недільної молитви з вірними над уривком з Євангелії від Луки про помноження хлібів, Папа Лев XIV вказав на те, що Бог з радістю єднається з нами, ділячись з нами своїми дарами, запрошуючи нас чинити так само.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Чудо, поза тим, що є дивиною, є також «знаком» і нагадує нам про те, що Божі дари, також і найменші, зростають настільки, наскільки ними діляться. На цьому наголосив Папа Лев XIV, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 22 червня 2025 р., розповідь з Євангелії від Луки про помноження хлібів і риб.

Бог випереджує нас своєю щедрістю

У день, коли в багатьох країнах світу, між якими й Італія, відзначається урочистість Христових Тіла і Крові, відома також як Corpus Domini, Церква пропонує для роздумів євангельський уривок про те, як з метою нагодувати тисячі людей, що прийшли слухати Його слово та оздоровитися, Ісус каже апостолам подати Йому те трохи, що вони мають, благословляє та каже роздати всім. І результат, як зазначив Святіший Отець, вражаючий: не лише кожен отримує поживу, щоб насититися, але й залишається чимало.

«Однак, читаючи все це в день Corpus Domini, ми замислюємося над ще глибшою реальністю. Адже ми знаємо, що в основі кожного людського ділення є щось більше, що передує йому: це ділення Бога щодо нас. Він, Творець, Який дав нам життя, щоб спасти нас, попросив одне зі своїх створінь стати Його матір'ю, дати Йому тендітне, обмежене, смертне тіло, як наше, довірившись Їй, як дитя. Таким чином, Він повністю розділив нашу вбогість, вибравши для нашого відкуплення саме те трохи, що ми могли Йому запропонувати», – зауважив Лев XIV, покликаючись на «Життя в Христі» Миколи Кабасили.

Бог приймає те, що Йому приносимо

У цьому контексті Папа запросив слухачів замислитися над тим, як же прекрасно, коли ми, зробивши якийсь дарунок, бачимо, що його цінують, коли бачимо, як навіть простий дар, що випливає з нашої спроможності, ще більше єднає нас з тими, кого любимо. Й у Пресвятій Євхаристії, за його словами, «саме це відбувається між нами та Богом». «Господь, – пояснив Святіший Отець, – приймає, освячує та благословляє хліб і вино, яке ми приносимо на вівтар, разом з жертвуванням нашого життя, й перемінює їх у Христові Тіло й Кров, Жертву любові для спасіння світу».

Лев XIV зазначив, що Бог єднається з нами, приймаючи те, що ми Йому приносимо, і запрошує нас «єднатися з Ним, приймаючи та з такою ж радістю ділячись Його даром любові». «Дорогі, сьогодні ввечері ми проведемо Євхаристійну процесію. Ми разом звершимо Святу Месу, а потім вирушимо в дорогу, несучи Пресвяті Дари вулицями нашого міста. Ми будемо співати, молитися і, врешті, зберемося перед базилікою Пресвятої Марії, щоб просити Господнього благословення для наших домівок, наших родин і всього людства. Нехай же це богослужіння стане світлим знаком нашого зобов'язання бути щодня, починаючи від вівтаря і кивоту, носіями сопричастя та миру одні для одних, у взаємоподілі та милосердній любові», – побажав Папа, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».