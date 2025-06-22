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2025.06.22 Angelus 2025.06.22 Angelus  (@Vatican Media)
Папа

Папа: Бог приймає те трохи, що можемо Йому принести, і перемінює в засіб спасіння

Роздумуючи з нагоди недільної молитви з вірними над уривком з Євангелії від Луки про помноження хлібів, Папа Лев XIV вказав на те, що Бог з радістю єднається з нами, ділячись з нами своїми дарами, запрошуючи нас чинити так само.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Чудо, поза тим, що є дивиною, є також «знаком» і нагадує нам про те, що Божі дари, також і найменші, зростають настільки, наскільки ними діляться. На цьому наголосив Папа Лев XIV, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 22 червня 2025 р., розповідь з Євангелії від Луки про помноження хлібів і риб.

Бог випереджує нас своєю щедрістю

У день, коли в багатьох країнах світу, між якими й Італія, відзначається урочистість Христових Тіла і Крові, відома також як Corpus Domini, Церква пропонує для роздумів євангельський уривок про те, як з метою нагодувати тисячі людей, що прийшли слухати Його слово та оздоровитися, Ісус каже апостолам подати Йому те трохи, що вони мають, благословляє та каже роздати всім. І результат, як зазначив Святіший Отець, вражаючий: не лише кожен отримує поживу, щоб насититися, але й залишається чимало.

«Однак, читаючи все це в день Corpus Domini, ми замислюємося над ще глибшою реальністю. Адже ми знаємо, що в основі кожного людського ділення є щось більше, що передує йому: це ділення Бога щодо нас. Він, Творець, Який дав нам життя, щоб спасти нас, попросив одне зі своїх створінь стати Його матір'ю, дати Йому тендітне, обмежене, смертне тіло, як наше, довірившись Їй, як дитя. Таким чином, Він повністю розділив нашу вбогість, вибравши для нашого відкуплення саме те трохи, що ми могли Йому запропонувати», – зауважив Лев XIV, покликаючись на «Життя в Христі» Миколи Кабасили.

Бог приймає те, що Йому приносимо

У цьому контексті Папа запросив слухачів замислитися над тим, як же прекрасно, коли ми, зробивши якийсь дарунок, бачимо, що його цінують, коли бачимо, як навіть простий дар, що випливає з нашої спроможності, ще більше єднає нас з тими, кого любимо. Й у Пресвятій Євхаристії, за його словами, «саме це відбувається між нами та Богом». «Господь, – пояснив Святіший Отець, – приймає, освячує та благословляє хліб і вино, яке ми приносимо на вівтар, разом з жертвуванням нашого життя, й перемінює їх у Христові Тіло й Кров, Жертву любові для спасіння світу».

Лев XIV зазначив, що Бог єднається з нами, приймаючи те, що ми Йому приносимо, і запрошує нас «єднатися з Ним, приймаючи та з такою ж радістю ділячись Його даром любові». «Дорогі, сьогодні ввечері ми проведемо Євхаристійну процесію. Ми разом звершимо Святу Месу, а потім вирушимо в дорогу, несучи Пресвяті Дари вулицями нашого міста. Ми будемо співати, молитися і, врешті, зберемося перед базилікою Пресвятої Марії, щоб просити Господнього благословення для наших домівок, наших родин і всього людства. Нехай же це богослужіння стане світлим знаком нашого зобов'язання бути щодня, починаючи від вівтаря і кивоту, носіями сопричастя та миру одні для одних, у взаємоподілі та милосердній любові», – побажав Папа, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».

22 червня 2025, 12:11

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.