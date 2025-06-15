Папа: не припиняймо молитву за мир на Близькому Сході, Україні та всьому світі

Перед тим, як вперше під час свого понтифікату очолити молитву «Ангел Господній» з вірними, Папа Лев XIV, привітавшись з паломниками на площі Святого Петра, звернувся з окремими побажаннями до представників світу спорту, закликавши їх втілювати стиль життя, який сприяє братерству, й у цьому контексті згадав про різні частини світу, що страждають від насильства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

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По завершенні Святої Меси з нагоди Ювілею світу спорту, яку він відслужив у базиліці Святого Петра у Ватикані в неділю, 15 червня 2025 р., урочистість Пресвятої Тройці, Папа Лев XIV, знявши богослужбові ризи, прибув на площу Святого Петра. Туди ж прийшли як учасники богослужіння, так і паломники й туристи, що збиралися на полуденну молитву до Богородиці.

Святіший Отець проїхався панорамним автомобілем, вітаючись із паломниками та благословляючи дітей. Опісля він з помосту перед базилікою провів свою першу молитву «Ангел Господній». Адже його обрання відбулося у великодній період, і до неділі П’ятидесятниці проказувалася молитва «Царице неба».

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Благородне покликання спорту

Перед молитвою Папа звернувся до присутніх з кількома словами. Насамперед, він у контексті Ювілею світу спорту звернувся до його представників. «Ми щойно завершили Євхаристійне богослужіння з нагоди Ювілею спорту, і тепер я з радістю вітаю вас усіх, спортсменів різного віку та походження! Закликаю вас займатися спортом, у тому числі на змагальному рівні, завжди з духом безкорисливості, з “ігровим” духом у благородному розумінні цього слова, бо в грі та здоровій розвазі людина уподібнюється своєму Творцю», – сказав він, додаючи, що спорт є дорогою до будування миру, бо є «школою пошани та чесності, що сприяє зростанню культури зустрічі й братерства».

Світ потребує свідчення братерства

Тож закликавши представників світу спорту усвідомлено втілювати такий стиль життя, «опираючись будь-якій формі насильства та гніту», Святіший Отець наголосив, що сьогоднішній світ дуже потребує цього свідчення. «Насправді, є багато збройних конфліктів. У М'янмі, незважаючи на перемир'я, бойові дії тривають, завдаючи шкоди також цивільній інфраструктурі. Заохочую всі сторони обрати шлях інклюзивного діалогу, єдиний, який може привести до мирного і стабільного вирішення», – сказав Лев XIV, скеровуючи далі думку до Ніґерії, де вночі з 13 на 14 червня в місті Єлвата відбулася жахлива різанина, під час якої були з особливою жорстокістю вбиті приблизно 200 людей, внутрішньо переміщені особи, що знайшли притулок при католицькій місії.

«Я молюся за те, щоб у Нігерії, любій країні, яка дуже постраждала від різних форм насильства, запанували безпека, справедливість і мир. Особливо я молюся за сільські християнські громади штату Бенуе, які безперервно стають жертвами насильства», – сказав Папа, переводячи думку до Судану, який вже понад два роки спустошує насильство. Він, зокрема, згадав про загиблого внаслідок бомбардування священника Люке Джуму. «Запевняючи у своїх молитвах за нього та за всіх жертв, я поновлюю заклик до воюючих сторін припинити бойові дії, захистити цивільне населення та розпочати діалог заради миру. Я закликаю міжнародну спільноту активізувати зусилля з надання хоча б найнеобхіднішої допомоги населенню, яке тяжко постраждало від серйозної гуманітарної кризи», – мовив Святіший Отець, додаючи: «Не переставаймо молитися за мир на Близькому Сході, в Україні та в усьому світі».

Приклад для молоді

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Врешті, Папа нагадав про те, що в базиліці святого Павла за мурами відбудеться беатифікація мученика Флоріберта Бвани Чуї, конголезького юнака. «Він був убитий у двадцять шість років тому, тому що, як християнин, виступав проти несправедливості і захищав найменших і злиденних. Нехай же його свідчення дасть мужність і надію молоді Демократичної Республіки Конго і всієї Африки!» – побажав Лев XIV, нагадавши молоді, що чекає всіх через півтора місяця у Ватикані на Ювілей молоді.