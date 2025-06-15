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2025.06.15 Angelus 2025.06.15 Angelus  (@Vatican Media)
Папа

Папа: не припиняймо молитву за мир на Близькому Сході, Україні та всьому світі

Перед тим, як вперше під час свого понтифікату очолити молитву «Ангел Господній» з вірними, Папа Лев XIV, привітавшись з паломниками на площі Святого Петра, звернувся з окремими побажаннями до представників світу спорту, закликавши їх втілювати стиль життя, який сприяє братерству, й у цьому контексті згадав про різні частини світу, що страждають від насильства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

По завершенні Святої Меси з нагоди Ювілею світу спорту, яку він відслужив у базиліці Святого Петра у Ватикані в неділю, 15 червня 2025 р., урочистість Пресвятої Тройці, Папа Лев XIV, знявши богослужбові ризи, прибув на площу Святого Петра. Туди ж прийшли як учасники богослужіння, так і паломники й туристи, що збиралися на полуденну молитву до Богородиці.

Святіший Отець проїхався панорамним автомобілем, вітаючись із паломниками та благословляючи дітей. Опісля він з помосту перед базилікою провів свою першу молитву «Ангел Господній». Адже його обрання відбулося у великодній період, і до неділі П’ятидесятниці проказувалася молитва «Царице неба».

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Благородне покликання спорту

Перед молитвою Папа звернувся до присутніх з кількома словами. Насамперед, він у контексті Ювілею світу спорту звернувся до його представників. «Ми щойно завершили Євхаристійне богослужіння з нагоди Ювілею спорту, і тепер я з радістю вітаю вас усіх, спортсменів різного віку та походження! Закликаю вас займатися спортом, у тому числі на змагальному рівні, завжди з духом безкорисливості, з “ігровим” духом у благородному розумінні цього слова, бо в грі та здоровій розвазі людина уподібнюється своєму Творцю», – сказав він, додаючи, що спорт є дорогою до будування миру, бо є «школою пошани та чесності, що сприяє зростанню культури зустрічі й братерства».

Світ потребує свідчення братерства

Тож закликавши представників світу спорту усвідомлено втілювати такий стиль життя, «опираючись будь-якій формі насильства та гніту», Святіший Отець наголосив, що сьогоднішній світ дуже потребує цього свідчення. «Насправді, є багато збройних конфліктів. У М'янмі, незважаючи на перемир'я, бойові дії тривають, завдаючи шкоди також цивільній інфраструктурі. Заохочую всі сторони обрати шлях інклюзивного діалогу, єдиний, який може привести до мирного і стабільного вирішення», – сказав Лев XIV, скеровуючи далі думку до Ніґерії, де вночі з 13 на 14 червня в місті Єлвата відбулася жахлива різанина, під час якої були з особливою жорстокістю вбиті приблизно 200 людей, внутрішньо переміщені особи, що знайшли притулок при католицькій місії.

«Я молюся за те, щоб у Нігерії, любій країні, яка дуже постраждала від різних форм насильства, запанували безпека, справедливість і мир. Особливо я молюся за сільські християнські громади штату Бенуе, які безперервно стають жертвами насильства», – сказав Папа, переводячи думку до Судану, який вже понад два роки спустошує насильство. Він, зокрема, згадав про загиблого внаслідок бомбардування священника Люке Джуму. «Запевняючи у своїх молитвах за нього та за всіх жертв, я поновлюю заклик до воюючих сторін припинити бойові дії, захистити цивільне населення та розпочати діалог заради миру. Я закликаю міжнародну спільноту активізувати зусилля з надання хоча б найнеобхіднішої допомоги населенню, яке тяжко постраждало від серйозної гуманітарної кризи», – мовив Святіший Отець, додаючи: «Не переставаймо молитися за мир на Близькому Сході, в Україні та в усьому світі».

Приклад для молоді

Врешті, Папа нагадав про те, що в базиліці святого Павла за мурами відбудеться беатифікація мученика Флоріберта Бвани Чуї, конголезького юнака. «Він був убитий у двадцять шість років тому, тому що, як християнин, виступав проти несправедливості і захищав найменших і злиденних. Нехай же його свідчення дасть мужність і надію молоді Демократичної Республіки Конго і всієї Африки!» – побажав Лев XIV, нагадавши молоді, що чекає всіх через півтора місяця у Ватикані на Ювілей молоді.

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15 червня 2025, 12:13

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Останні 'Ангел Господній' / 'Царице Неба'

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.