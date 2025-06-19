43 роки тому став священником о. Роберт, майбутній Папа Лев XIV

Папа Лев XIV сьогодні згадує річницю священничого рукоположення в каплиці Святої Моніки, що виходить на площу Сант-Уффіціо і яка в 2023 році була йому довірена як кардинальський титул.

Andrea Tornielli - Ватикан

«Я не можу нагодувати вас усіх звичайним хлібом. Але це Слово є вашою часткою. Я годую вас з того ж столу, з якого харчуюся сам. Я ваш слуга». Ці слова, що виражають думку, викладену святим Августином у проповіді 339, були надруковані у вступі до пам'ятного образка про свячення, яке 19 червня 1982 року отримав Роберт Ф. Превост.

Сорок три роки тому Лев XIV став священником у каплиці святої Моніки в Римі, розташованої декілька кроків від Ватикану і площі Сант-Уффіціо, де зараз проживає Папа. Висвятив його бельгійський архиєпископ Жан Жадо, на той час Пропрезидент Секретаріату з питань нехристиян, який раніше був апостольським делегатом і про-нунцієм в Азії, Африці і, зрештою, в Сполучених Штатах Америки. На момент свячень отець Роберт Френсіс Превост мав 27 років і вже вивчав канонічне право в Папському університеті Святого Томи Аквінського. П'ять років до того він вступив до Ордену Святого Августина, де в 1981 році склав урочисті обіти. У 1985 році його направили місіонером до Перу, де він служив у місії Чулуканас, Піура.

Уривок, обраний для пам'ятного образка, відсилає до інших уривків святого Августина, зокрема до «Пояснень на Псалми» (103, III, 9): «Ти є добрим слугою Христа, – писав гіппонський єпископ, – якщо служиш тим, кому служив Христос... Того, хто своєю кров'ю зробив тебе вільним, зробив моїм слугою... Вмійте любити своїх слуг, але в ім'я вашого Господа. Нехай Він дасть нам можливість добре виконувати цю службу, бо, хочемо ми того чи ні, ми є слугами; однак, якщо ми є ними з власної волі, то служимо не з необхідності, а з любові».

Ці слова про те, що ми є слугами, що належимо Богу і тому служимо Його люду, певним чином відлунюють і в першій проповіді з нагоди пресвітерських свячень, яку новообраний Єпископ Риму виголосив у базиліці Святого Петра 31 травня 2025 року, коли він рукоположив у сан пресвітерів одинадцятьох дияконів дієцезії. «Дорогі висвячувані, – сказав Папа, – тож сприймайте себе так, як Ісус! Належати Богові – бути Божими слугами, Божим людом – пов'язує нас із землею: не з ідеальним світом, а з реальним. Як і Ісус, люди, яких Отець ставить на ваш шлях, є людьми з тіла і крові. Присвятіть себе їм, не відокремлюючись від них, не ізолюючись, не роблячи отриманий дар своєрідним привілеєм... “Любов Христа заволоділа нами”, дорогі брати й сестри! Це володіння, яке визволяє і дає нам можливість ніким не володіти. Визволяти, а не володіти. Ми належимо Богу: немає більшого багатства, яке можна цінувати і яким можна ділитися. Це єдине багатство, яке, коли ним ділишся, примножується».

Титул каплиці святої Моніки, місця пресвітерського рукоположення, що відбулося 1982 року, Папа Франциск надав кардиналу Роберту Превосту, вводячи його до Колегії кардиналів 30 вересня 2023 року.